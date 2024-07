Muore a 70 anni Umberto Canovaro, storico dirigente DC e Margherita della costa livornese

Eugenio Giani esprime il suo cordoglio per la morte di Umberto Canovaro, avvenuta a causa di una malattia. Canovaro, storico dirigente della DC, PPI e Margherita, aveva 70 anni e aveva ricoperto diverse cariche pubbliche, tra cui vicesindaco e assessore a Piombino e consigliere a Rio.

“Ricordo Umberto Canovaro per la sua passione politica, per la ricchezza dei suoi interessi culturali e per il forte legame con le comunità e i territori che sono stati teatro del suo impegno, l’Elba, dove era ancora consigliere comunale a Rio, e Piombino, dove è stato vicesindaco negli anni ‘90. La sua è una grave perdita e sono vicino ai familiari e ai suoi concittadini”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.