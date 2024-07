Piazza Boccaccio, FdI presenta un'interrogazione: "Si doveva valutare meglio tempi dei lavori"

Nei giorni scorsi il gruppo consiliare FdI Certaldo ha presentato una interrogazione su Piazza Giovanni Boccaccio.

Dal 9 all' 11 luglio la centralissima Piazza Boccaccio ha ospitato l'evento "Certaldo in fermento" nonostante non siano stati ancora ultimati i lavori di rifacimento dalla piazza stessa, invasa, per l'occasione, dal cantiere edile che ne occupa ancora una buona porzione. L'opera in oggetto non è marginale, dichiarano Lucia Masini e Riccardo Borghini di FdI, trattandosi infatti della piazza principale del paese, sarebbe stato necessario prestare la massima attenzione a tutti i dettagli e valutare meglio i tempi per la realizzazione dell' opera che sarà fondamentale per l'immagine del nostro paese.

I due esponenti di FDI intendono tra l'altro chiarire se, durante l'evento siano state utilizzate tutte le cautele del caso per garantire la sicurezza dei partecipanti. Masini e Borghini pongono poi l' attenzione sulla nuova pavimentazione mettendo in evidenza come i "sestini di cotto" impiegati si siano rivelati del tutto inadeguati poiché molti di essi sono stati scheggiati, rotti o addirittura frantumati. E questo ancora prima che siano finiti i lavori. Altro aspetto fondamentale riguarda la sostenibilità ecologica dell'intero progetto.

Riteniamo davvero importante, continuano Masini e Borghini, salvaguardare la salute di tutti gli alberi presenti in un contesto altrimenti privo di aree verdi e vogliamo sapere come si intende agire per proteggere l'apparato radicale degli stessi, attualmente scoperto dopo la demolizione dei marciapiedi. I due consiglieri di FDI intendono infine affrontare la questione delle acque meteoriche e capire con certezza se il progetto sia stato supportato da studi di fluidodinamica-idraulica che garantiscano un adeguato deflusso (senza rincollo) delle acque in caso di precipitazioni molto abbondanti nonché sapere se e in che misura il progetto ha ridotto la superficie permeabile originariamente presente nella piazza.