Use, un'altra conferma empolese: Marco Mazzoni

Arriva la conferma per un altro empolese nato e cresciuto con la maglia biancorossa. E’ Marco Mazzoni, ala forte classe 2003, che anche nella prossima stagione sarà uno dei punti fissi della squadra di coach Luca Valentino. Entrato in prima squadra da qualche anno, Marco si è ormai ritagliato un suo spazio e, nel campionato appena concluso, ha dato un contributo importante. Nella stagione che andrà ad iniziare ad ottobre si aspettano da lui altri passi in avanti, i mezzi non gli mancano.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa