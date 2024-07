Arrestata banda di ladri in appartamento: 5 arresti e 300mila euro recuperati

Alle prime luci dell'alba del 17 luglio, i carabinieri di Firenze hanno arrestato cinque uomini georgiani, di età tra 28 e 55 anni, accusati di un furto in abitazione avvenuto il 7 luglio nel quartiere Campo di Marte. Le indagini, coordinate dalla Procura di Firenze, hanno utilizzato metodi tradizionali e tecnici per raccogliere prove, tra cui indumenti e autovetture utilizzati durante il crimine, e ricostruire i movimenti degli indagati. Il gruppo operava con una pianificazione meticolosa, osservando a lungo i condomini presi di mira per acquisire informazioni sulle serrature e sulla presenza dei proprietari.

Quattro dei cinque arrestati sono stati fermati durante un sopralluogo a Campo di Marte. In provincia di Pisa è stata individuata la loro abitazione, dove è stato arrestato il quinto individuo e recuperata parte della refurtiva, del valore di oltre 300.000 euro. Sono stati sequestrati attrezzi per scassinare e due autovetture. Dei cinque arrestati, solo due erano senza precedenti penali. Gli arrestati sono stati condotti nelle carceri di Firenze Sollicciano e Pisa Don Bosco. I GIP di Pisa e Firenze hanno convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per tutti. La loro colpevolezza sarà determinata nel corso del processo e vige la presunzione di innocenza.