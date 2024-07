Campinoti (Fi-Empoli del Fare): "Astensione programma Mantellassi è segno disponibilità su punti convergenti"

Riceviamo e pubblichiamo la risposta di Simone Campinoti, ex candidato sindaco e capogruppo di FI-Empoli del Fare, in merito alla scelta di astenersi dal voto del programma di Alessio Mantellassi e di non votare contro come il resto delle opposizioni, riferendosi in particolare alle critiche sollevata da Andrea Poggianti, capogruppo del Centrodestra per Empoli:

In risposta alle 'esternazioni poggiantiane' quotidiane, questa volta sull'approvazione del programma del sindaco: appurato ormai che il mio nome è quello dei colleghi di coalizione sono i più ricorrenti negli scritti del soggetto e forse anche destinatari di buona parte dell'azione politica di Poggianti, sottolineo che a scrivere é sempre e solo lui a conferma che intorno ormai ha poco o nulla, ed é abbastanza triste vedere uno che si dichiara in ogni modo di destra, andare a braccetto solo con la sinistra estrema, che comprese le sue smisurate ambizioni di visibilità , astutamente lo strumentalizza a pro loro.

Noi siamo diversi, chiari, la nostra appartenenza politica non é ambigua, come sono chiare anche le differenze all'interno del nostro coeso gruppo, io ne sono l'anima più moderata, non a caso sono FI, ma tutti noi per lealtà agli empolesi tutti, decidiamo senza vincoli ideologici, ma sopratutto per il bene di Empoli. Noi non siamo ossessionati di dover distruggere il nemico, noi non abbiamo nemici ma avversari; quindi essendo solo linee generali programmatiche visto che su alcuni punti convergevano con le nostre abbiamo deciso di dare un segno di disponibilità. Il nostro obiettivo e' far crescere Empoli. Avremo tempo per opporci punto per punto e denunciare gli obiettivi mancati le inefficienze di questa Amministrazione del resto a ribadire la concretezza che voglio portare, la situazione é la stessa di quando compri un auto nuova e dopo 19 giorni ti chiamano per sapere se sei contento, la mia risposta é sempre quella di risentirci dopo 200.000 km adesso non vale Concludendo non posso che augurare a Póggianti di trovare la serenità che gli permetta di superare le sue ossessioni e di tornare a fare politica per la gente,e non per tentare di elevare e promuovere solo se stesso questo lo deve a chi lo ha votato