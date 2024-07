Festa de L'Unità Castelfiorentino, incontri con la giunta e con Nardella

La 75a Festa de l’Unità di Castelfiorentino si avvia alla conclusione, si svolgerà infatti presso il Parco Roosevelt sino a domenica 28 luglio.

Il programma politico comincia da lunedì 22 luglio con la presentazione del libro “Genitori alla pari” di Alessandra Minello e Tommaso Nannicini. Interverranno l’autore Nannicini già Senatore per il Partito Democratico, Brenda Barnini, componente segreteria regionale PD con delega al welfare, Marta Longaresi, Assessora Comunale con delega alle pari opportunità, Mariella Santarelli, Portavoce Comunale della Conferenza delle Donne Democratiche.

Martedì 23 luglio si svolgerà l’iniziativa: “Prendersi cura della sanità”, sul futuro della sanità territoriale in Toscana. Interverrà Enrico Sostegni, Presidente Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Toscana.

Mercoledì 24 luglio la Sindaca e la giunta comunale incontreranno i cittadini. Francesca Giannì, Fabio Tinti, Marta Longaresi, Franco Spina, Federica Parisi, Federico Nunziata, confrontandosi su “La Castello del futuro”.

Venerdì 26 luglio lo sguardo si allarga e sarà il momento di “Castello chiama Europa” iniziativa con con il neo eletto europarlamentare Dario Nardella e Alessio Falorni, ex sindaco di Castelfiorentino.

La settimana prevede anche momenti di divertimento, musica e sport per stare insieme: sono in programma infatti Subbuteo, Unità in gioco - Giochi da tavolo, sport con Karate, autodifesa e atletica la Rota della fortuna, il Ballo Liscio presso lo spazio Auser, la musica di Dj Woods.

E ancora, mercoledì 24 luglio incontro con i Bambini del Saharawi e venerdì 26 luglio doppio appuntamento con il Gruppo fotografico Giglio Rosso e con il Musical ADESSO CAN CAN, a cura di Trivia aps.

Ovviamente la Festa de L’Unità si caratterizza anche per l’aspetto alimentare: bar, ristorante, pizzeria, gelateria e friggitoria sono infatti stand molto frequentati e apprezzati. Per info e prenotazioni si può scrivere o chiamare al numero 3534439717.

Domenica 28 luglio non può mancare il gran finale con i tradizionali “fochi” i fuochi artificiali che da sempre concludono la festa dando l’appuntamento all’anno successivo.

Il Segretario del Partito Democratico di Castelfiorentino, Gabriele Romei, invita a godere l’ultima settimana di festa: “Sono profondamente innamorato della Festa de l’Unità, fin da quando ero ragazzo, per me questa edizione è stata la prima da segretario e non ringrazierò mai abbastanza tutte quelle persone, donne e uomini, che con grande spirito di servizio la stanno animando sera dopo sera. Vi aspettiamo tutte le sere e, ancora di più la domenica dove potremo emozionarci guardando insieme i nostri “fochi””.

Fonte: Pd Castelfiorentino