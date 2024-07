In mostra a Montaione le opere di Max Gasparini e Alberto Benedetti

Dal 26 Luglio al 30 Agosto, a Montaione, la programmazione d’arte a cura del Centro Commerciale Naturale Borgoalto (in collaborazione con Comune di Montaione, Cora Breckenridge - Art Gallery by Cora e Vivere Montaione) prosegue con due nuove mostre nello spazio espositivo di via Roma 7: "Anima" di Max Gasparini e "Mock Moons" di Alberto Benedetti.

Con "Anima" Max Gasparini porta l'interlocutore in un viaggio fatto di volti che prendono vita su sacchi di Juta o materiali di recupero. Gasparini, classe 1970, conosciuto a livello internazionale, scruta e indaga tramite l'espressione di figure femminili uno sguardo che rifletta in lui e nello spettatore sogni e speranze che tornano in superficie, consumate dal tempo. Molto resta non fatto e non detto e negli occhi aperti o chiusi di queste fanciulle sarà possibile perdersi in un turbamento di emozioni.

Il fotografo Alberto Benedetti, invece, presenta un progetto nato in collaborazione con Massimo Grasso, autore del libro di poesie "Mock Moons", psicoterapeuta e già professore ordinario di Psicologia Clinica alla Sapienza di Roma. Le parole sono in grado non solo di generarne altre in fase di lettura o di ascolto, ma anche di evocare immagini e viceversa. Da questo spunto è nata l’idea di realizzare degli scatti che avessero come tema conduttore la gestazione della parola: da qui, la nascita delle foto e del libro di poesie Mock Moons, che verrà presentato in Galleria il 2 Agosto alle ore 18.

Fonte: Ufficio Stampa