Restaurata a Montaione la pala d’altare 'Madonna del Rosario' di Plautilla Nelli

Il 14 dicembre 2024, alle ore 10.30, sarà inaugurato il restauro della pala d’altare, la Madonna del Rosario di Plautilla Nelli (1524-1588), una delle prime artiste fiorentine conosciute, presso la Chiesa dei SS. Giuseppe e Lucia a Montaione. Questo evento segna il culmine di un accurato lavoro di studio, restauro e salvaguardia di questo importante dipinto rinascimentale, che mette in luce il talento e l'eredità di Plautilla.

Nata nel 1524, Plautilla Nelli era una suora domenicana del convento fiorentino di Santa Caterina da Siena, a Firenze, un'artista in gran parte autodidatta che ha guadagnato popolarità per le sue opere religiose di grande impatto emotivo. La Madonna del Rosario, una delle sue opere più belle, dimostra la sua maestria nel trasmettere soggetti devozionali con dettagli vividi ed espressioni emotive. Sebbene l'arte di Plautilla fosse celebrata e collezionata dai suoi contemporanei, solo negli anni Duemila i suoi risultati come pittrice rinascimentale e amministratrice di bottega hanno cominciato a ricevere un ampio riconoscimento da parte degli spettatori moderni.

Fausta Navarro, storica e curatrice della mostra Plautilla Nelli 2017 alla Galleria degli Uffizi, ha scoperto la pala d’altare durante una ricerca nel 2016. È stata la prima ad attribuirla a Plautilla. Catherine Turrill-Lupi, storica e Professor Emerita della California State University di Sacramento, ha studiato questo dipinto e altri dipinti di Plautilla e della sua “Bottega” venuti alla luce recentemente. Sia Fausta Navarro che Catherine Turrill-Lupi stanno collaborando per contribuire ulteriormente allo studio di questo straordinario dipinto.

Sotto la guida di Anna Floridia, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, un team di esperti ha eseguito un'accurata campagna diagnostica, analisi e conservazione per riportare alla luce la vivacità e i dettagli originali del dipinto. Il processo di restauro è stato guidato dalla conservatrice fiorentina Rossella Lari, con il contributo di Roberto Buda (conservazione del pannello ligneo) e di Roberta Lapucci, Riccardo Mibelli e William Johnson (restauro della cornice). L'Istituto Nazionale di Ottica del CNR ha fornito un supporto tecnico fondamentale per la fase diagnostica.

La Madonna del Rosario di Plautilla è installata nella Chiesa di San Giuseppe e Santa Lucia, a Montaione, costruita nel 1562 per volontà di un gruppo di donne del luogo decise a creare un santuario della fede. La pala d'altare è rimasta nella sua cornice originale, anch'essa accuratamente restaurata nell'ambito di questo progetto.

Per il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi “il restauro della Madonna del rosario attribuita a Plautilla Nelli rappresenta il coronamento di un intervento di salvaguardia e valorizzazione di uno dei beni più preziosi del patrimonio culturale di Montaione, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e reso possibile grazie alla partecipazione economica di alcuni sponsor locali, che ringraziamo sentitamente per averci aiutato a concretizzare un progetto che inizialmente si reputava di difficile realizzazione”. “Siamo ancor più orgogliosi – ribadisce il sindaco - perché l’intervento ha riguardato un’opera collocata nella chiesa dei Santi Giuseppe e Lucia (“chiesa delle suore” per noi montaionesi), un luogo da sempre molto caro alla cittadinanza e che oggi, dopo un accurato processo di restauro, si vede restituita in tutto il suo originale splendore la sua principale ricchezza”.

