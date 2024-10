Cibo, tradizioni, spettacolo e cultura: si apre la TartuFesta di Montaione

Arriva questo fine settimana la 31esima edizione della TartuFesta di Montaione, la Mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici. L’edizione 2024 di TartuFesta è stata presentata al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso dove sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere Enrico Sostegni, il sindaco di Montaione Paolo Pomponi e il vice sindaco Luca Belcari.

La TartuFesta è evento imperdibile per tutti gli amanti del tartufo bianco, dei prodotti enogastronomici toscani e del divertimento. Si terrà nel centro di Montaione, un luogo in cui la tradizione culinaria, la bellezza paesaggistica e la fierezza della natura convivono in simbiosi, creando un posto unico e straordinario.

"Montaione è nel cuore della Toscana - afferma consigliere regionale Enrico Sostegni - e prospera nel cuore delle sue colline ed è per questo che qui si trovano tutti i frutti più belli e più buoni che ci offre la nostra regione, come il tartufo bianco. Questo borgo diventa una piccola Toscana, dove sono vivi e presenti tutti gli elementi che hanno reso la Toscana famosa in tutto il mondo."

La TartuFesta sarà un'evento che celebrerà i prodotti locali a 360 gradi, non sarà presente solo il tartufo bianco, protagonista indiscusso dell'evento, ma anche i vini del Chianti, i formaggi prelibati, i salumi e una vasta gamma di prelibatezze del territorio come l’olio extravergine di oliva, lo zafferano, il miele e le confetture.

"Andare a Montaione sarà un’esperienza sensoriale unica, anche l’occasione per gustare il buon vino che si produce nei nostri territori. La produzione del tartufo richiede il rispetto dell’ambiente, quindi un grazie alle associazioni e al comune che mantengono vivi i nostri territori e che consentono la possibilità di realizzare manifestazioni come TartuFesta", dichiara Antonio Mazzeo.

"TartuFesta è la manifestazione di spicco di Montaione, che vede coinvolte molte delle associazioni del paese, insieme contribuiscono a realizzare un evento che è un’opportunità di valorizzare tutto il territorio."- Afferma il Sindaco Pomponi - "Il Tartufo è un prodotto che nasce spontaneamente e non si può colitvare, nasce in un terrreno sano perchè è un prodotto sano. Questo per noi è motivo di grande orgoglio perchè Montaione oltre ad essere stato inserito nei Borghi più belli della Toscana è anche un borgo che ha un territorio sano".

Parallelamente si terranno altri eventi che coinvolgeranno direttamente i visitatori con un'esperienza immersiva sul territorio: "Sarà presente un'escursione nelle varie zone tartuficole sotto la guida e la compagnia dei tartufai locali, che permetteranno a chi vorrà di addentrarsi nelle valli e nei luoghi magici dove nasce il tartufo" conclude il vice sindaco Luca Belcari.

Il programma

Da quasi tre decenni, Montaione si trasforma in occasione della festa in un borgo suggestivo, offrendo una mostra mercato che riunisce enogastronomia all'artigianato locale. Il programma ricco e coinvolgente comprende una serie di esperienze uniche dal TartuRé alla La Via dei Sapori fino ad arrivare al mercatino delle Arti & Mestieri.

L'evento si aprirà sabato 26 ottobre mattina con un’occasione da non perdere per i bambini dai 4 agli 8 anni: L’Ora del racconto in edizione speciale con Uno scoiattolo pestifero, dedicato a TartuFesta, al bosco e agli animali che ci vivono. Seguirà un divertente laboratorio creativo sui colori dell’autunno (su prenotazione in Biblioteca a Biscondola, ore 10,30). Nel pomeriggio nella Galleria Cora in Via Roma 7 verrà presentato il libro di Alberto Benedetti “Alle parole gli occhi non bastano”, cui seguirà il Finissage delle mostre d’arte dell’estate 2024. Alle ore 18:00, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera di festa con birrifici artigianali, draft cocktail, cibo toscano e il coinvolgente Open Mic, un contest musicale con più di 15 artisti emergenti che si alterneranno sul palco per esibirsi in una performance artistica originale: sono cantautori, cantanti, attori e musicisti che si mettono in gioco per il pubblico.

Ma sarà domenica 27 ottobre che l'evento entrerà nel vivo con l’inaugurazione ufficiale e il taglio del nastro alle 11.

Tutta la giornata è ricca di appuntamenti enogastronomici e di intrattenimento. Il borgo aprirà le sue porte dalle ore 10 alle ore 12 al TartuRÉ, un angolo dove sarà possibile acquistare e degustare tartufi freschi e prodotti a base di tartufo. Accanto si svilupperà la Via dei Sapori, con i produttori locali che proporranno le eccellenze agricole del territorio, vino, olio, formaggio, salumi, miele, marmellate, e tanto altro ancora.

Sul Viale Da Filicaja sarà invece possibile visitare gli stand del Mercatino di Arti e Mestieri, con l’originalità e la fantasia del artigianato tipico locale. Accanto al mercatino sarà presente lo stand dell’Ispettorato Micologico della ASL Toscana Centro per illustrare al pubblico i funghi commestibili e le specie che sono invece da evitare.

Nella piazza del borgo sarà possibile pranzare con i piatti proposti dallo stand del Ristoro del Tartufaio e fare merenda con le caldarroste dell’Associazione La Racchetta, inoltre tutti i ristoranti di Montaione presenteranno un menu dedicato con specialità a base di tartufo, una proposta che sarà disponibile fino al 5 novembre che viene riunita nell’iniziativa del Tartufo nel piatto.

Dalle ore 15:30 le vie del centro della città saranno animate dall’esibizione dei musicisti e delle majorettes della Filarmonica “G. Donizetti” di Montaione che riempiranno la festa di suoni e allegria. Davanti Villa Serena ci sarà invece uno spazio tutto dedicato ai più piccoli, dove i bambini potranno sperimentare e divertirsi con laboratori, animazione che stimoleranno tutti i cinque sensi. La Villa invece aprirà le sue porte alle 16 con l’Associazione Tartufai delle Colline Samminiatesi organizza la Caccia al Tartufo, una dimostrazione della cerca e cavatura del tartufo, una tradizione antica riconosciuta patrimonio dell'UNESCO.

Sul palco centrale in Piazza della Repubblica, a partire dalle ore 16, il momento clou della giornata sarà il cooking show con tre grandi chef: Michele Rinaldi, Matteo Cervini e Vincenzo Semeraro, professionisti di lunga esperienza, che, esalteranno il tartufo in ricette innovative, realizzate in diretta, con la degustazione per il pubblico presente. A seguire, ritorna l’AperiTartufo con la presentazione e preparazione di un cocktail originale a base di tartufo con Valentino Donati, un montaionese che ha vinto molti trofei di settore a livello nazionale e internazionale.

Saranno presenti anche delle escursioni a cavallo, organizzate da Gelsomino Ranch che offrirà dei tour ogni ora, da prenotare alla mail ilgelsominoranch@libero.it.

Per chi volesse immergersi in un’esperienza artistico spirituale, la Gerusalemme di Toscana propone visite guidate presso il complesso museale della “Gerusalemme di San Vivaldo” dalle ore 10 alle ore 19.

