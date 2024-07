Nuovo corso Its Prodigi anche a Empoli dedicato all'informatica e al digitale

ITS Prodigi, la prima Academy toscana dedicata all'Informatica e al Digitale, organizza un Open Day per presentare i nuovi corsi in partenza. L’Open Day si terrà mercoledì 24 luglio alle ore 10:00 presso l’Auditorium del Polo Tecnologico di Navacchio e permetterà a tutti gli interessati l'opportunità di conoscere la nuova offerta formativa, approfondire i dettagli sull’organizzazione didattica e scoprire gli sbocchi professionali dei nuovi percorsi formativi.

A ottobre, a Pisa, prenderanno il via il corso Full Stack Developer & Integrator II e il corso System CyberSecurity: per il biennio 2024/2026 entrambi i corsi saranno gratis.

Il corso “Full Stack Developer & Integrator II”, aperto a diplomati fino a 34 anni, permetterà di comprendere l’intero ciclo di vita dello sviluppo di software attraverso l’acquisizione di competenze tecniche e trasversali grazie all’approfondimento di temi come i linguaggi di programmazione, le tecniche di sviluppo cross-platform networking, i sistemi cloud e la Blockchain.

Il corso di Tecnico Superiore in System CyberSecurity, aperto a diplomati fino a 55 anni, è progettato per formare esperti in grado di gestire le sfide della sicurezza informatica nel contesto aziendale contemporaneo. L’obiettivo del corso è preparare professionisti in grado di navigare agilmente tra le complessità tecniche della sicurezza informatica, integrandole con le normative giuridiche attuali e i principali standard di sicurezza.

ITS Academy Prodigi fa parte del circuito degli ITS, scuole ad alta specializzazione tecnologica che collaborano strettamente con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, scuole e agenzie formative. L’obiettivo della scuola è formare giovani diplomati e favorire la loro occupazione nel settore tecnologico in Toscana.

Il punto di forza di Prodigi è l’offerta formativa costantemente aggiornata e in linea con le esigenze del mercato del lavoro: ogni corso è progettato in collaborazione con le aziende e prevede la docenza da parte di professionisti provenienti dal mondo delle imprese.

La scuola, con sedi a Empoli, Pisa, Arezzo e Prato, offre sei corsi di studio biennali. Ogni corso prevede un massimo di 25 posti e per essere ammessi è necessario, oltre al superamento della prova di selezione, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, essere in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e aver frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore.

La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 23 Settembre alle Ore 13:00 per il corso System CyberSecurity e per il 14 Ottobre alle Ore 13:00 per il corso Full Stack Developer & Integrator II.

Per partecipare all’Open Day occorre iscriversi inviando una mail a info@itsprodigi.it oppure compilare il form sul sito di ITS Prodigi: https://www.itsprodigi.it/per-gli-studenti/open-day-its-prodigi/

Per maggiori informazioni: