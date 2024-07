Rosso Montopoli già da tutto esaurito, ad agosto il secondo appuntamento

Comincia con una serata da tutto esaurito il primo appuntamemto di “Rosso Montopoli – La Bistecca sotto la Torre”, l'iniziativa organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Montopoli e Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno e il contributo di Nomasei Paris x Montopoli.

Sono 120 le persone che hanno riempito tutti i posti a disposizione per godersi le specialità gastronomiche del territorio, dalla bistecca fiorentina alle salsicce naturali di maiale grigio brado, nella scenografica cornice di piazza San Matteo, ai piedi dell'omonima Torre costruita nel 1431 e testimonianza dell'antica Rocca che difendeva l'abitato.

"Rosso Montopoli è un evento che riesce a unire in modo unico la promozione turistica del territorio e la valorizzazione delle sue eccellenze, puntando molto sulla qualità delle materie prime e dei prodotti" afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Un risultato possibile grazie allo straordinario impegno dei commercianti e alla sinergia con l'amministrazione comunale, che permette ogni anno di costruire un appuntamento di altissima qualità".

"Un'organizzazione perfetta in tutti i dettagli” racconta Luca Marianelli, presidente del Centro Commerciale Naturale di Montopoli Valdarno, titolare dell'Antica Macelleria Norcineria Marianelli e anima di Rosso Montopoli “abbiamo cercato di innalzare ulteriormente il livello della manifestazione attraverso una nuova illuminazione della piazza, lampadine colorate in rosso su ogni tavolo e l'apparecchiatura in porcellana che ha sostituito quella in plastica rendendo sicuramente più green Rosso Montopoli".

Il punto di forza è senz'altro "la possibilità di godere di un'esperienza unica, ovvero incontrare il macellaio di fiducia che taglia 'dal vivo' la bistecca e spiega i tempi di maturazione e frollatura dei diversi tipi di costata fiorentina, permettendo di assistere al taglio e alla cottura in diretta: un vero e proprio showcooking in uno scenario straordinario come quello di Piazza San Matteo, dove c'è sempre una buona ventilazione e nelle giornate più limpide si riesce a vedere fino al mare. Uno spettacolo unico e suggestivo, specialmente all'ora del tramonto, accompagnato da musica di alto livello, come ha dimostrato l'esibizione di chitarra fingerstyle di Lorenzo Niccolini".

"Una manifestazione che permette di ammirare e assaporare tutta la bellezza di Montopoli e delle sue specialità” aggiunge il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. “Fin dalla sua nascita nel 2020, durante il periodo della pandemia, Rosso Montopoli ha riscosso un grande successo affermandosi come uno degli eventi più apprezzati dell'estate montopolese e non solo, viste le tantissime prenotazione che arrivano da ogni parte della Toscana e anche da fuori regione".

Rosso Montopoli prende il nome dalla tonalità di colore creata dall'azienda Nomasei, casa di moda francese main sponsor dell'evento, omaggio ai tipici colori che richiamano le eccellenze montopolesi, la bistecca e la lavorazione della terracota.

"Possiamo dire che Rosso Montopoli è nata insieme a Nomasei - spiega Massimo Pelagotti, titolare del calzaturificio Everyn -. Dal 2019 collaboriamo con la stilista francese Paul Tenaillon, letteralmente innamorata di Montopoli, che ha creato il marchio Nomasei, che significa 'sei mani', ovvero le sue, quelle di Marine Braquet, commerciale del marchio Nomasei, e quelle di Montopoli, che lavorano insieme per realizzare le sue creazioni che mettono in diretto collegamento Parigi e Montopoli".

"Montopoli si conferma un paese vivo, di arte, cultura, tradizioni e specialità gastronomiche, manifestazioni come questa ci stimolano a lavorare con il massimo impegno per la promozione turistica del borgo" le parole dell'assessore al Commercio di Montopoli Valdarno Marzio Gabbanini, mentre l'assessore con delega ai Lavori pubblici Paolo Moretti evidenzia "la volontà di valorizzare il turismo anche attraverso iniziative come Rosso Montopoli in grado di garantire qualità e vivacità sul territorio".

Adesso occhi puntati su domenica 4 agosto, secondo appuntamento di Rosso Montopoli. "Sarà il violino del maestro Luca Volpi ad allietare e rendere veramente magica la prossima serata" assicura Marianelli, che ricorda "la prenotazione obbligatoria, chiamando al numero 0571/466978, oppure al 333/6860459 o al 340/5674841. Tutti i partecipanti avranno il posto al tavolo assegnato e riservato e al momento dell'arrivo è consigliabile recarsi subito dal macellaio per scegliere la propria bistecca, in modo da poter godere di un'esperienza completa".

Fonte: Confcommercio Pisa