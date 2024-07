Un weekend a Neustadt an der Aisch in Germania per la Festa del Vino

“Siamo enormemente soddisfatti dell’andamento della festa e del viaggio a Neustadt.” le parole del presidente del Comitato Gemellaggi di Montespertoli

Montespertoli, 22 luglio 2024: La delegazione del Comitato Gemellaggi di Montespertoli, insieme all’Assessore ai Gemellaggi Alessandra De Toffoli, hanno raggiunto nel weekend la città gemellata di Neustadt an der Aisch in Germania per il consueto appuntamento con la “Festa del Vino”, organizzata in collaborazione con il Comitato Gemellaggi tedesco. Si tratta di un’occasione importante per far conoscere i prodotti e le eccellenze del territorio e consolidare i rapporti con la comunità tedesca.

“Siamo enormemente soddisfatti dell’andamento della festa e del viaggio a Neustadt. Con l’occasione, invitiamo tutti a settembre all’Appuntamento con la Birra a Montespertoli”, dichiara Giuseppe Statello, presidente del Comitato Gemellaggi di Montespertoli.

“Tra le attività che l’Amministrazione e il Comitato desiderano perseguire, oltre alle feste e alla valorizzazione di prodotti tipici, c’è l’obiettivo di coinvolgere nuovamente le scuole e i giovani attraverso attività di scambio e di condivisione. In questi giorni, infatti, sono stati presi contatti con le scuole tedesche affinché possano essere avviati progetti specifici a partire dal prossimo anno scolastico” dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura, al Turismo e ai Gemellaggi.

L’Amministrazione comunale di Montespertoli, con il supporto del Comitato Gemellaggi, continua a lavorare per creare opportunità di crescita culturale e sociale, favorendo lo scambio di esperienze e la costruzione di relazioni durature e significative tra le comunità gemellate. Il prossimo incontro del Comitato Gemellaggi a Montespertoli si terrà venerdì 6 e sabato 7 settembre 2024, in occasione dell'Appuntamento con la Birra. Questa festa avrà luogo presso il Parco Urbano e vedrà la partecipazione dei nostri amici di Neustadt, che porteranno i loro prodotti locali.

Fonte: Ufficio Stampa