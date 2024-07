Aggredì un uomo a Scandicci, condannato a 12 anni. Lunga riabilitazione per la vittima

Un 37enne di nazionalità marocchina è stato condannato a 12 anni di reclusione dal gup del tribunale di Firenze, Fabio Gugliotta, per tentato omicidio e rapina. L'uomo aveva aggredito un cittadino cingalese il 7 ottobre 2023 a una fermata del bus a Scandicci, rubandogli il cellulare. La vittima, ricoverata in prognosi riservata, si è ripresa dopo una lunga riabilitazione ma ha scelto di non costituirsi parte civile nel processo. L'aggressione è avvenuta mentre il cingalese si recava al lavoro; dopo aver tentato di trattenere il telefono, è stato colpito con pugni e calci anche a terra. Alcuni passanti hanno dato l'allarme, permettendo l'intervento di ambulanza e carabinieri, che hanno arrestato l'aggressore grazie alle testimonianze raccolte.