Centrale dello spaccio in un negozio di Castelfiorentino, 2 arresti e 127 kg di droga sequestrati

Due arresti per un'operazione antidroga che ha svelato il metodo di importazione dal Marocco e dalla Spagna di hashish, marijuana e cocaina. Sono state arrestate due persone, due corrieri della droga, un marocchino e un albanese, scoperti con 127 kg di droga. Uno è finito in carcere, l'altro ai domiciliari, per produzione, la detenzione e il traffico illecito di droga. Le indagini sono state condotte dalla guardia di finanza di Pisa su delega della Direzione Distrettuale Antimafia.

Esisteva una stabile struttura criminale di stanza tra le province di Pisa e Firenze. Gli indagati sono 8 in totale: albanesi, italiani, marocchini e senegalesi, tutti con una specifica mansione, dalla distribuzione al recupero crediti. Il centro operativo di spaccio era un negozio di generi alimentari di Castelfiorentino, il cui titolare era il principale promotore dell'associazione. Sono in corso anche perquisizioni domiciliari presso la sede degli indagati, con l’impiego di 50 finanzieri e unità cinofile del Comando Provinciale di Pisa.