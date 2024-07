Costituito il comitato dei commercianti di Piazza Garibaldi a Pisa

Riqualificazione e valorizzazione dell'area, maggiore attenzione su sicurezza e decoro e una più efficiente condivisione, calendarizzazione e promozione degli eventi. Queste le principali richieste del nuovo comitato dei commercianti e imprenditori di Piazza Garibaldi costituitosi in piena sinergia con Confcommercio Pisa.

“Ringrazio tutti gli imprenditori che si sono messi in gioco per rilanciare un'area indubbiamente strategica del centro storico di Pisa, ricca di attività e pubblici esercizi di qualità” le parole del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Sono molti i problemi segnalati che purtroppo stanno compromettendo la regolare fruibilità e vivibilità di una piazza che non solo rappresenta il centro nevralgico del tessuto economico della città, ma il cuore pulsante del commercio pisano, dove ogni giorno transitano cittadini, visitatori e turisti”.

Numerose le questioni affrontate, a partire dal tema della sicurezza: “Gli imprenditori segnalano frequenti fenomeni di spaccio e abusivismo, inaccettabili in un contesto in cui le attività della piazza lavorano in modo legale e regolare. Sarebbe necessaria una maggiore presenza delle forze dell'ordine, anche per vigilare sui mezzi, come monopattini e scooter, che sfrecciano mettendo a rischio l'incolumità di tutti coloro che frequentano la piazza, per non parlare delle opere di manutenzione e riqualificazione necessarie a garantire un'immagine decorosa dell'area, a partire dal rifacimento del manto stradale”.

Oltre a questo, i commercianti chiedono al Comune “un maggiore e più efficiente coinvolgimento in merito alla comunicazione e alla programmazione degli eventi che si svolgono in prossimità di Piazza Garibaldi, rendendosi disponibili a contribuire all'organizzazione delle stesse iniziative”.

“Siamo a fianco di questi imprenditori che grazie al loro lavoro contribuiscono in modo determinante a mantenere Piazza Garibaldi viva e frequentata” assicura Pieragnoli “abbiamo richiesto un incontro ad amministrazione comunale e forze dell'ordine proprio con l'obiettivo di affrontare tutte le questioni segnalate e attivare un percorso il più possibile efficace per la loro risoluzione”.

Il comitato dei commercianti di Piazza Garibaldi è composto da: Luca Sgherri (Bombolò), Reno Giannini (Baribaldi), Silvia Ceccarelli (L'Angolo della Fortuna), Franco Giaquinto (La Bottega del Gelato), Stefano Sirugo (Ir Poncino), Francesco Cerri (Bar Centro), Massimo Savino (Pizzateca), Marco Salvadori e Gionata Ribechini (Muri Storti).

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa