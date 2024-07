Da Pisa alle Olimpiadi, ma con la bandiera della città

Sono quattro gli atleti pisani che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024: la velocista Anna Bongiorni, il maratoneta Daniele Meucci, lo spadista Gabriele Cimini e l’atleta di canottaggio Silvia Terrazzi. Alcuni di loro stanno ultimando la preparazione atletica a Pisa, mentre altri sono già partiti per impegni in altre gare o allenamenti fuori casa. L’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa ha incontrato ieri al campo scuola di atletica Anna Bongiorni, impegnata negli ultimi allenamenti in pista, per consegnarle la bandiera di Pisa da portare alle Olimpiadi.

“Ho incontrato al campo scuola di Pisa – spiega l’assessore Frida Scarpa - la nostra atleta che andrà alle Olimpiadi di Parigi 2024, la velocista Anna Bongiorni. Per l’Amministrazione comunale è un grande orgoglio poterle consegnare la bandiera della nostra città: non è solo un gesto simbolico ma vuole essere un grande “in bocca al lupo” per questa imminente competizione che sarà per lei una grande avventura sportiva, anche per farle sentire e portare con sé l’affetto della comunità pisana che la seguirà e la tiferà da qui. Le abbiamo poi affidato il compito di portare la bandiera anche al nostro maratoneta Dianele Meucci, che in questo momento è in Kenya e sta terminando gli allenamenti”.

“Il campo scuola di Pisa – prosegue l’assessore allo sport - è stato da poco riqualificato: la rinnovata pista di atletica consente allenamenti di alto livello in tutte le discipline di questo sport. Dopo il rifacimento della pista, si stanno ultimando i lavori alle tribune e alla nuova sala di muscolazione. Entro fine luglio avremo una nuova fornitura di attrezzature con il sacco per il salto in alto, la gabbia per i lanci, i nuovi ostacoli e le siepi. L’attrezzatura è pronta per l’omologazione da parte della Fidal. Adesso dobbiamo quindi investire tutte le nostre energie perché in questo campo scuola vengano sempre più persone ad allenarsi. L’Amministrazione comunale di Pisa sta investendo moltissime risorse sul settore dello sport, con grande attenzione in particolare all’atletica, perché sempre più ragazzi si possano dedicare a questa bellissima disciplina sportiva e perché sempre più talenti possano partire da questo campo scuola e passare dal “gioco” ai Giochi. L’augurio è che le nuove generazioni, partendo da qui, possano raggiungere non solo le Olimpiadi ma tante competizioni di prestigio per la nostra città”.

Domani l’assessore Frida Scarpa incontrerà anche lo spadista Gabriele Cimini che si allena presso la scuola di scherma Club Di Ciolo per consegnare anche a lui la bandiera di Pisa e chiedergli di portarla anche alla quarta atleta pisana, Silvia Terrazzi della Canottieri Arno, impegnata in questi giorni in altre gare internazionali.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa