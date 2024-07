Donna picchiata e derubata a Pisa

Una donna straniera, verso le 4.30 di questa mattina, è stata trovata a Pisa da una pattuglia del Corpo Guardie di Città riversa a terra e piena di ecchimosi e ferite subito dopo il ponte della SS1 (zona Porta a Mare) in prossimità dell’intersezione con via Conte Fazio.

La ragazza, essendo in mezzo alla strada, in stato di agitazione e incapace di muoversi a causa di numerose ferite, non è stata spostata, e le Guardie di Città l’hanno lasciato in mezzo alla carreggiata, proteggendola con l’autopattuglia e deviando il traffico per evitare che venisse investita, nel frattempo la centrale operativa del Corpo Guardie di Città, edotta dell’accaduto, chiamava i soccorsi che arrivavano dopo poco con un'ambulanza che ha caricato la paziente e l’ha trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Cisanello di Pisa.

Le Forze dell’Ordine stanno effettuando gli opportuni accertamenti per stabilire le cause di quelle lesioni e conducendo indagini a tutto campo per accertare se le lesioni riportate sul volto e sul corpo sarebbero riconducibili a percosse.

La donna straniera ha dichiarato che i suoi aggressori, oltre ad averla malmenata, l’hanno privata del telefono cellulare smartphone, lanciandolo nell’Arno.