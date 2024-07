Giostra dell’Orso: giovedì la sfida tra i 4 Rioni

Mancano pochi giorni a uno degli appuntamenti più attesi dell'anno a Pistoia, la Giostra dell'Orso, la sfida equestre tra i quattro rioni cittadini, Leon d'Oro, Drago, Cervo Bianco e Grifone. L'evento, per il quale è prevista la partecipazione di numerosi spettatori non solo pistoiesi ma anche di altre città italiane, oltre ai turisti stranieri, sarà preceduto dalle celebrazioni legate al culto di San Jacopo, patrono di Pistoia.

I festeggiamenti della vigilia, mercoledì 24 luglio, avranno inizio alle 17.30 nella Cattedrale di San Zeno con i Primi Vespri e la Messa capitolare. Alle 21 è prevista la tradizionale processione in onore di San Jacopo, che partirà da piazza San Francesco per proseguire nelle vie del centro storico, con arrivo in piazza del Duomo. I rioni cittadini sfileranno con i quattro gonfaloni dei colori che li contraddistinguono, trasportati sul carro addobbato con scudi e coccarde. Nella cattedrale si svolgerà la benedizione con la sacra reliquia.

Gli appuntamenti della vigilia si chiuderanno con i fuochi di artificio in onore del patrono, previsti intorno alle 23 nella zona adiacente al Luna Park in Sant’Agostino.

Giovedì 25 luglio sarà un susseguirsi di appuntamenti per festeggiare San Jacopo. Si inizia alle 9.30 da piazza San Francesco con la processione dei ceri che vede ogni Rione cittadino sfilare con un cero, decorato con i colori di appartenenza. Il corteo proseguirà lungo via Bozzi, via Curtatone e Montanara, via Buozzi, via Cavour, via Roma fino ad arrivare in piazza del Duomo. Alle 11 è prevista la Messa presieduta dal vescovo Fausto Tardelli. Al termine, la benedizione del Palio della Giostra dell’Orso.

Alle 17.30 nella Cattedrale di San Zeno si terranno i Secondi Vespri solenni, mentre alle 18 sarà celebrata la Messa solenne. Alle 19 da via Sacconi è prevista la partenza del corteggio storico con i figuranti in abiti medievali, il Gonfalone del Comitato cittadino, la Compagnia dell’Orso e i fantini che parteciperanno alla Giostra. Presenti anche alcuni rappresentanti del 183° Reggimento Paracadutisti Nembo di Pistoia gemellati con i quattro Rioni. Alle 20.30, quando il corteo sarà schierato in piazza, verrà impartita la benedizione ai cavalli.

La Giostra dell’Orso avrà inizio in piazza del Duomo intorno alle 21.15.

I biglietti per assistere alla Giostra possono essere acquistati direttamente al punto biglietteria al piano terra della Torre di Catilina, in via Tomba di Catilina (nei pressi di piazza del Duomo), dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, fino al 25 luglio compreso. I biglietti sono acquistabili anche tramite bonifico bancario intestato a Comitato Cittadino di Pistoia ETS (IBAN IT62V 03069 13830 10000 0000706) per poi essere ritirati al punto biglietteria in via Tomba di Catilina.

Il 25 luglio la biglietteria dalle 9.30 alle 12.30 sarà in via Tomba di Catilina, dalle 16.30 alle 22 si sposterà in via Roma.

Terminati i posti a sedere; ancora disponibili i posti in piedi (10 euro)

Le iniziative sono a cura del Comitato Cittadino di Pistoia con la collaborazione del Comune e della Diocesi di Pistoia.

Per informazioni: www.comitatocittadinodipistoia.it, info@comitatocittadinodipistoia.it, telefono 335 1209346, 333 6279058.

Modifiche alla viabilità

Per permettere la Giostra dell’Orso e l’allestimento dei banchi degli alimentaristi in via Cavour (nel tratto da piazza San Leone a via Roma) sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Nello specifico, dalle ore 12 di giovedì 25 luglio alle 1.00 di venerdì 26 luglio, in via Cavour (nel tratto tra piazza San Leone e via Roma) saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi inerenti la manifestazione. Lungo il tratto occupato dai banchi, sarà consentito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza lasciando libera un’apposita corsia di transito.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa