Guida con patente straniera falsa, denunciato

I carabinieri di San Miniato hanno denunciato una persona per uso di atto falso. I militari anno fermato un soggetto alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata, il quale, al momento dell’identificazione, ha fornito una patente straniera, che già da un primo accertamento aveva destato dubbi. In seguito ad approfonditi accertamenti, svolti nella serata, il documento è risultato infatti falso. Il conducente, condotto in caserma, è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di uso di atto falso e, al contempo, sanzionato amministrativamente per guida senza patente in quanto mai conseguita.