In stato di agitazione aggredisce infermiera e danneggia automedica: lo denuncia il consigliere Landi (Lega)

A Portoferraio, un uomo in stato di agitazione ha aggredito un'infermiera della guardia medica, colpendola con un calcio alla pancia e danneggiando l'automedica, rompendo il parabrezza anteriore. L'aggressione sarebbe stata commessa da un cittadino senegalese. A renderlo noto è il consigliere regionale della Lega, Marco Landi, che esprime "solidarietà all'infermiera colpita da un senegalese in stato di agitazione che ha anche danneggiato l'automedica". "Fortunatamente l'infermiera non ha avuto gravi conseguenze, ma resta la gravità di un gesto violento - sottolinea Landi -, tanto più commesso contro una donna che con dedizione opera per soccorrere chi ha bisogno".