Jump in Centro, vietate bottiglie e lattine per l'evento nel centro di Empoli

Con ordinanza 431 di oggi 23 luglio 2024, a partire dalle 20 del 23 luglio alle 02:00 del 24 luglio 2024, in tutta l’area interessata dalla manifestazione denominata “Jump in Centro”, che si svolgerà questa sera, martedì 23 luglio, alle 21, in piazza del Popolo a Empoli, scatterà il divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo e detenzione di bevande e alimenti contenuti in bottiglie e contenitori in vetro o lattine.

FOCUS - Di seguito tutte le vie e piazze interessate dal provvedimento: per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, divieto assoluto, dalle 20 del 23 luglio 2024 alle 02:00 del 24 luglio 2024, in piazza del Popolo, piazza della Vittoria, via del Giglio, via Tinto da Battifolle, via Carrucci, via Fratelli Rosselli, via Curtatone e Montanara, via Roma, via Paladini, via Ridolfi, via Giuseppe del Papa, via del Giglio, piazza Farinata degli Uberti, via Salvagnoli, via Socco Ferrante, in tutte le altre vie e piazze sopra non menzionate ma ricomprese nell'area della Z.T.L. e A.P.; via Leonardo Da Vinci; via dei Neri; e in tutta l'area interessata dalla manifestazione, ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; è possibile, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, di somministrare bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali; è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica. Per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione denominata ‘Jump in Centro’ di introdurre e di consumare, nelle suddette aree, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 32 comma 2, 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro ad un massimo di 500 euro, con possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta con una somma pari ad 150 euro oltre le spese di procedura.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa