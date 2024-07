Lo spettacolo dei sassofoni al Pontedera Music Festival

Un evento straordinario e spettacolare ieri sera a Pontedera, con un concerto del Music Festival che ha richiamato un foltissimo pubblico. La location è stata il giardino di Villa Crastan, nel cuore della città, dove si è esibita un'orchestra formata da oltre 80 giovani sassofonisti allievi e un gruppo di giovani tutor già concertisti esperti.

Una integrazione coinvolgente, che ha visto spaziare la Sonora Junior Sax Orchestra dai brani classici al repertorio più popolare, con ironia e virtuosismo. Uno spettacolo apprezzatissimo, che ha visto anche una piacevole precedente appendice con un passaggio, applauditissimo, dei musicisti sul corso centrale.

L'orchestra è formata da ragazzi under 23, tutti studenti ed ex studenti delle scuole medie a indirizzo musicale, licei musicali e conservatori. Il direttore è Domenico Luciano, i tutor sono Luigi Cioffi, Angela Colucci, Nicola De Giacomo e Michele D'Auria. Solisti d'eccezione, per il concerto di ieri sera, i docenti di sax e fisarmonica dell'Accademia Musicale Marco Vanni e Massimo Signorini.

Molti sono i palcoscenici che li hanno già visti protagonisti tra cui: Musikwerein di Vienna, Konzerthouse di Vienna, Muth di Vienna, Grosbenaw, Auditorium parco della musica di Roma, Teatro Bellini di Catania, Teatro Giordano di Foggia, Teatro Curci di Barletta, Teatro Stabile di Potenza, Teatro San Mauro di Lavello, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, a Fermo nell’ambito dello Stage Internazionale del Sassofono, il Teatro dei Piccoli per l’inaugurazione della struttura.

Fonte: Ufficio Stampa