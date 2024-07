Marco Guerriero da Orvieto entra nello staff dell'Abc Castelfiorentino

Un percorso formativo importante ed una carriera interamente spesa sul parquet. Da quelli di serie A femminile e B maschile fino a quelli del settore giovanile, passando per le serie minori, svariate summer league, camp di specializzazione ed anche esperienze internazionali. Un ingresso di lusso quello di coach Marco Guerriero nello staff tecnico dell’Abc Castelfiorentino.

Laureato in Sociologia, ha conseguito le qualifiche di allenatore nazionale, con tessera Fiba, e formatore regionale CNA, acquisendo esperienza, competenze e conoscenze che oggi ha deciso di mettere al servizio del sodalizio castellano per far crescere la struttura tecnica gialloblu. In maglia Abc Marco Guerriero affiancherà Samuele Manetti in serie B Interregionale e seguirà due gruppi del settore giovanile. A lui, inoltre, saranno affidate le sedute mattutine e il lavoro individuale della prima squadra.

"Quella di venire a Castelfiorentino è stata una scelta ponderata e professionalmente importante – sono le prime parole di Marco in gialloblu -. Ci tengo a ringraziare in primis Carlo Chesi, persona che stimo e che rappresenta per me un punto di riferimento nel mondo della palla a spicchi, perché quando si è aperta l’opportunità con l’Abc mi ha consigliato di accettare senza esitazione la proposta di una società storica come Castello. L’altro ringraziamento va invece al direttore sportivo Daniele Lazzaretti, perché fin dai primi colloqui ho colto in lui la serietà e la professionalità della società, elemento che mi ha ulteriormente convinto a scegliere l’Abc. Una nuova ed importante esperienza nella quale metterò a disposizione della società, del settore giovanile e della prima squadra il bagaglio tecnico maturato in questi anni, felice di intraprendere questa avventura a fianco di Samuele Manetti in serie B Interregionale e alla guida delle squadre giovanili gialloblu, avventura nella quale cercheremo di dare nuovo impulso alla crescita del vivaio attraverso l’intenso lavoro quotidiano sul campo".

LA CARRIERA

Dopo un importante percorso formativo, il 1994 segna l’inizio delle prime esperienze da allenatore professionista come vice coach in B1 a Ferentino, poi in A1 femminile a Priolo e in A2 femminile ad Arezzo. L’esordio come capo allenatore senior arriva a Jesi, in serie D, cui seguono le esperienze a Spoleto e Orvieto. Poi arrivano le panchine di C1 con Matelica, Todi, Perugia, Gualdo Tadino, Parma, Fidenza, Taranto, Bolzano e Isernia, e quelle di B1 a Potenza, Campobasso e Matelica. Di pari passo, tante le esperienze a livello giovanile, tra cui spiccano quelle di Siena, sponda Mens Sana, Perugia, Jesi, Isernia e Orvieto per il settore maschile, Arezzo, Campobasso e Ancona per il settore femminile. Ad incorniciare un percorso ricchissimo, ci sono infine alcune avventure internazionali, come il percorso di aggiornamento in Spagna all’Alqueria di Valencia, nonché la partecipazione a diversi camp di specializzazione (Virtus Roma, Stella Azzurra, Scuola Basket Lecce, Happy Casa Brindisi) e a summer league internazionali (Napoli, Roseto, Jesolo, Castelfranco Veneto).

Il consiglio direttivo e lo staff gialloblu danno dunque il benvenuto a Marco, orgogliosi di poter contare sulla competenza e l’esperienza di un allenatore che concorrerà ad alzare il livello tecnico dell’intera squadra degli allenatori, ponendo le basi per la crescita del vivaio castellano e l’inizio del nuovo corso dell’Abc Castelfiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino