Nidi d'infanzia, aperto bando per famiglie con Isee sotto 50mila

Fino al 4 agosto 2024 è aperto il bando finalizzato all’erogazione di un contributo relativo ai nidi d'infanzia. Riguarda le famiglie dei bambini che abbiano frequentato una struttura pubblica o privata accreditata dell’Unione Valdera nell’anno educativo appena passato, quello 2023-2024, per almeno 10 mesi e in possesso di attestazione Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni con valore tra 35.000,01 e 50.000,00 rilasciata nel 2023.

La domanda dovrà essere compilata dallo stesso genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale del/la bambino/a che ha presentato domanda di iscrizione al nido per l’anno educativo 2023/24 e inviata all’Unione Valdera.

