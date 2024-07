Nuovi eventi di agosto al Museo Archeologico di Artimino

L'estate al Museo Archeologico di Artimino si arricchisce di eventi imperdibili che vi trasporteranno indietro nel tempo, vi faranno esplorare antiche tombe etrusche e vi guideranno sotto i cieli stellati. Pronti a vivere un agosto all'insegna dell'avventura?

Di seguito il calendario degli eventi di agosto.

GIOVEDI’ 1 AGOSTO 2024 – CACCIA AL REPERTO BY NIGHT

Preparatevi per una serata avventurosa tra le mura del museo! In occasione dell’apertura serale, armati della sola luce delle torce, ci avventureremo alla ricerca dei particolari che “si nascondono” sui reperti conservati nelle vetrine. Ma attenzione, ci potrebbero essere degli intrusi!

Costo: 3 € a bambino + 2 € d’ingresso al museo

Orario: 21:00.

Attività per bambini dai 6 anni.

Prenotazione obbligatoria.

VENERDI’ 9 AGOSTO 2024 – SOTTO IL CIELO DEGLI ETRUSCHI

Venerdì 9 agosto, un’esperienza unica vi aspetta al calar del sole!

Procedendo dal borgo di Artimino in direzione di Prato Rosello, dopo la Villa Medicea, un lungo sentiero consente di arrivare a resti di strutture e ad una ricca necropoli. Passeggeremo insieme tra i tumuli etruschi della Necropoli di Prato Rosello, avvolti dal silenzio del bosco e dall’atmosfera suggestiva del tramonto.

Dopo una cena al sacco immersi nella macchia mediterranea, gli astrofili dell’Associazione Quasar ci guideranno alla scoperta del cielo, alla vigilia della notte più stellata dell’anno.

Non perdete l'occasione di partecipare a questa esperienza immersiva e di osservare il cielo così come facevano i nostri antenati Etruschi.

Costo: 10 € a persona, bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni hanno il prezzo ridotto a 5 €

Orario: 18:30

Cosa serve: Munirsi di scarpe da ginnastica o scarponcini da trekking, cena al sacco, acqua, torcia elettrica e coperta.

Punto d’incontro: presso il Museo Archeologico di Artimino, piazza San Carlo 3 – 59015 Artimino (PO)

Prenotazione obbligatoria.

Gli Avori Ritrovati – Eventi in occasione della mostra “Avori Principeschi”

DOMENICA 11 AGOSTO - STORIE (DI) GIGANTI TRA SCIENZA, NATURA E ARCHEOLOGIA

Il Tumulo di Montefortini ha restituito circa 10.000 frammenti di avorio... ma dov’è possibile trovare questo prezioso materiale e quali sono le sue caratteristiche? Cercheremo di rispondere a queste e più domande e curiosità insieme ad un educatore, laureato in scienze naturali, e ad un archeologo. In loro compagnia viaggeremo nel tempo e nello spazio alla scoperta di mondi lontani, reali e fantastici, e i loro “abitanti”.

Non perdetevi questa straordinaria avventura!

Costo: 3 € a bambino + 2 € d’ingresso al museo

Orario: 17:30

Attività per bambini dagli 8 anni.

Prenotazione obbligatoria.

GIOVEDI’ 29 AGOSTO - VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

Sabato 15 giugno 2024 ha inaugurato una nuova mostra al Museo Archeologico di Artimino: “Avori principeschi. Il corredo del tumulo etrusco di Montefortini: nuovi restauri”, visitabile fino al 3 novembre 2024.

In occasione dell’apertura serale del museo, giovedì 29 agosto, un archeologo guiderà i partecipanti in una visita alla scoperta dei reperti eburnei recentemente restaurati. Un’occasione per scoprire questi oggetti di straordinaria fattura, decorati con motivi di tradizione vicino-orientale, che testimoniano la ricchezza e il livello culturale delle élite principesche che si affermano in epoca orientalizzante nel nostro territorio.

Costo: 3 € + 2 € d’ingresso al museo

Orario: 21:00

Prenotazione obbligatoria.

Info pratiche

Per partecipare alle attività è obbligatorio prenotare inviando una email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it o telefonando al Museo (055 8718124), entro le 13 del giorno precedente l’iniziativa.

Per eventuali aggiornamenti consultare il sito web www.parcoarcheologicocarmignano.it, o la pagina Facebook museoarcheologicoartimino.

Orario di apertura del Museo

Il Museo Archeologico di Artimino da marzo a ottobre è aperto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Chiuso il mercoledì. Per i gruppi è possibile visitare il museo fuori orario, prenotando anticipatamente.

Museo più aperto in estate

Dal 18 giugno al 12 settembre il Museo Archeologico di Artimino apre anche il giovedì sera dalle ore 20 alle 23 a tariffa ridotta.