Nuovo percorso archeologico al Museo Civico di Santa Maria a Monte

Dopo aver inaugurato nel Gennaio scorso il nuovo percorso del Museo Civico riguardante Vincenzo Galilei, illustre personalità della musica nato a Santa Maria a Monte, l’Amministrazione Comunale avrà modo di presentare alla cittadinanza l’allestimento definitivo relativo al percorso archeologico del Museo Civico di Santa Maria a Monte. Ciò avverà Giovedì 25 Luglio p.v. alle ore 18.30 presso l’Area Archeologica La Rocca. Sarà un importante evento, che, oltre ad aver visto impegnata l’Amministrazione a livello culturale, rappresenta il traguardo di un lungo percorso, svoltosi fin da subito in costante accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno. E’ iniziato con l’ampliamento dei vecchi locali del Museo mediante l’adeguamento a fini museali dell’edificio adiacente e il successivo ricollocamento di tutti gli allestimenti già presenti. In particolare, il percorso archeologico vedrà l’esposizione di tutti quei reperti provenienti dagli scavi compiuti sul territorio comunale di Santa Maria a Monte, a partire da quello trentennale sulla Rocca, luogo da dove ha avuto origine l’insediamento, passando dallo scavo di Sant’Ippolito in Anniano, con la scoperta della Pieve del IV secolo, fino al sito dei Lavatoi di Valle Fontana. E Infine gli scavi più recenti avvenuti per il rifacimento della pavimentazione di Piazza della Vittoria, hanno fatto emergere interessanti reperti che saranno appunto musealizzati in questa nuova esposizione. Sarà anche l’occasione per inaugurare la nuova passerella che dall’interno del Museo permetterà a tutti i visitatori, disabili inclusi, di poter raggiungere comodamente la cripta dell’Area Archeologica. L’inaugurazione vedrà la presenza di Manuela Del Grande, Sindaco, dell’Arch. Valerio Tesi, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, della Dott.ssa Claudia Rizzitelli, Funzionaria della Soprintendenza, oltre al Dott. Giuseppe Clemente e al Dott. Daniele Casavecchi, che hanno curato rispettivamente il progetto dell’esposizione ed il restauro dei reperti. Il giorno seguente, Venerdì 26 Luglio alle ore 21.30, nell’ambito dell’iniziativa regionale Le Notti dell’Archeologia 2024, si terrà una conferenza presso l’Area Archeologica La Rocca, curata dal Dott. Giuseppe Clemente che andrà ad approfondire ulteriormente l’esposizione archeologica, secondo i reperti emersi nel corso delle ultime indagini. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte