Piazza Boccaccio, riprendono i lavori

A partire da domani, mercoledì 24 luglio 2024, riprenderanno i lavori di realizzazione di piazza Boccaccio, sospesi temporaneamente per permettere lo svolgimento di alcune iniziative. Questo intervento rientra nel progetto di riqualificazione del centro urbano di Certaldo, in particolare di piazza Boccaccio, via II Giugno, via Roma, parte di Borgo Garibaldi e parte di via XX Settembre. Il quadro economico totale del progetto ammonta a 2.710.000 euro dei quali 2 milioni finanziati con fondi PNRR, 177.190 euro con fondi PNRR/FOI e 532.810 euro con risorse comunali (L’importo dei lavori affidati ammonta a oltre 2 milioni di euro). I lavori hanno avuto inizio nel 2023: dopo un primo step che ha interessato la parte iniziale di via II Giugno, da Borgo Garibaldi a via Cavour, si sono spostati in piazza Boccaccio dove sono proseguiti fino all’8 luglio scorso. L'amministrazione comunale ha richiesto la consegna temporanea anticipata di piazza Boccaccio, fino al 23 Luglio, proprio alla luce della necessità di ospitare in piazza "Certaldo in fermento", tre giorni partecipatissimi dedicati alla musica in programma dal 9 all'11 luglio, e successivamente attività legate al festival Mercantia. Dal 24 luglio, la ditta incaricata riprenderà le opere necessarie alla conclusione dell'intervento. Successivamente il cantiere interesserà via II Giugno e Borgo Garibaldi per poi concludersi con la fase di riqualificazione di via Roma fino all’incrocio con via Ponte Vecchio. L'obiettivo è quello di rendere il centro più vivibile, più sicuro e accogliente anche grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche e ancora più attrattivo per cittadini e visitatori e per potenziali nuove attività commerciali.

Fonte: Comune di Certaldo