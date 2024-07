Sicurezza in centro, il tavolo in prefettura su spaccate, abusivi e gioco delle tre carte

Un focus sulla situazione della sicurezza in città, con particolare riguardo al fenomeno delle “spaccate”, dell’abusivismo commerciale e dell’accattonaggio e del c.d. “gioco delle tre carte”.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, alla presenza della Sindaca di Firenze, Sara Funaro, dell’Assessore alla Sicurezza urbana e Polizia Municipale, Andrea Giorgio, dell’Assessore allo Sviluppo economico e Turismo, Jacopo Vicini, ed al Presidente della Camera di Commercio, Massimo Manetti, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, e delle Associazioni di categoria nonché del Decano del Corpo Consolare di Firenze, Fabio Fanfani.

Grazie all’azione delle Forze di polizia, coniugata alla preziosa collaborazione degli attori istituzionali coinvolti in un’ottica di sicurezza partecipata, l’analisi svolta ha messo in evidenza:

1. SERVIZI “AD ALTO IMPATTO” PER IL CONTRASTO AI REATI PREDATORI

Nell’ambito dei servizi ad “Alto Impatto”, sono stati analizzati i dati forniti in seguito ai servizi disposti durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e definiti in sede di tavolo tecnico presso la Questura, d’intesa con il Comando provinciale Carabinieri ed il Comando provinciale Guardia di Finanza e con il concorso della Polizia Locale di Firenze.

Nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 15 luglio 2024 nel solo Quartiere 1 di Firenze sono stati:

- effettuati 91 servizi di controllo interforze dalle Forze di polizia, con 12.551 persone controllate, di cui 4.438 stranieri;

- arrestate 30 persone e 120 persone denunciate;

- controllati 2.853 veicoli;

- sequestrati 3 veicoli, 8 armi e 3.192 euro oltre ad altri 3 articoli di merce contraffatta;

- sequestrati 1.445,42 gr. di hashish; 138,86 gr. di cocaina; 228,55 gr. di marijuana; e 725,51 gr. di altro tipo di stupefacente;

- sequestrati 10 kg di alimenti, 2 articoli elettronici e 109 pezzi (vari) ad altro titolo;

- contestate 28 violazioni fiscali e 22 altre violazioni.

L’attività proseguirà secondo le modalità tecniche che saranno definite in sede di tavolo tecnico presso la Questura.

2. SERVIZI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DELL’ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELL’ACCATTONAGGIO, ANCHE CON RIGUARDO AL C.D. “GIOCO DELLE TRE CARTE”

I servizi posti in essere per il contrasto ai fenomeni dell’abusivismo commerciale e dell’accattonaggio, anche con riguardo al c.d. “gioco delle tre carte”, sono stati oggetto di approfondito esame.

Dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno svolto una mirata attività, precedentemente definita in riunione di coordinamento delle Forze di polizia presso la Prefettura, che ha permesso di:

- controllare 52 esercizi commerciali, dei quali 39 hanno presentato criticità;

- contestare 35 violazioni penali;

- contestare 4 violazioni amministrative;

- sequestrare 38.250 prodotti contraffatti, di cui: 11.969 accessori per abbigliamento, 25.615 articoli per “fai da te”, 486 accessori per telefoni mobili, 244 cinturini per orologi smart e 8 stampe sequestrati.

Analogo impegno è stato profuso dalla Polizia locale del Comune di Firenze, con seguenti dati relativi al periodo che decorre dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024:

- 1.529 servizi effettuati;

- 1.209 sequestri, amministrativi e penali, eseguiti per un totale di 28.706 pezzi sequestrati;

- 237 violazioni contestate;

- 176 ordini di allontanamento emessi.

Il Gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura e composto da qualificati rappresentanti del Comune di Firenze, della Camera di Commercio, delle Associazioni di categoria e delle Forze di polizia ha permesso la redazione del “Decalogo comportamentale a beneficio dei turisti” volto a promuovere:

1) corretti comportamenti civici da osservare, specialmente da parte dei turisti;

2) comportamenti precauzionale da assumere, sulla base di quanto condiviso dalle Forze di polizia, così da ridurre il rischio di eventuali furti, scippi e truffe.

Il decalogo:

1) sarà inserito nell’ambito della campagna informativa #EnjoyRespectFirenze promossa dal Comune di Firenze, già attiva sui social media e sul trasporto pubblico locale, che si arricchirà così di ulteriori contenuti inerenti la sicurezza urbana, il decoro ed il contrasto all’abusivismo commerciale;

2) verrà distribuito, grazie alla preziosa disponibilità del Decano del Corpo Consolare di Firenze, presso le sedi dei Consolati e delle Università straniere in Firenze;

3) verrà distribuito tramite i canali istituzionali e tramite i propri associati dalla Camera di Commercio e dalle Associazioni di categoria.

In tale ambito, nel corso della riunione è stato rappresentato il contenuto dell’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 54, comma 4, TUEL, della Sindaca di Firenze, volta a prevenire e contrastare il cd. “gioco delle tre carte” e che, vietandone l’organizzazione, la pratica e la partecipazione, prevede ora la sanzione amministrativa di 400 euro a carico degli organizzatori nonché di coloro che hanno concorso alla realizzazione.

Tali iniziative si aggiungeranno ai controlli mirati disposti durante i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

3. SERVIZI PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLE SPACCATE

Durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stata posta ulteriore attenzione al fenomeno delle spaccate, oggetto di costante confronto con i rappresentanti delle Associazioni di categoria.

Gli esiti dei servizi straordinari di controllo del territorio nel periodo dicembre 2023 - 14 luglio 2024 hanno prodotto:

- 13.175 persone controllate, di cui 4.188 stranieri;

- 3.894 personale impiegato;

- 25 soggetti arrestati e 115 denunciati;

- 3.391 veicoli controllati.

Nel corso della seduta, inoltre, la Camera di commercio ha reso noto che, a seguito della pubblicazione del bando “Negozi sicuri”, ideato al fine di ristorare le imprese che hanno subito atti vandalici e promuovere l’installazione di nuovi sistemi di sicurezza e misure passive nel cui ambito sono stati stanziati 800.000 euro dal Comune di Firenze e dallo stesso ente camerale, sono state finora presentate n. 127 domande per un controvalore pari ad euro 316.000, di cui, 72 nel solo Capoluogo – suddivise, in 49 nel quartiere 1, 6 nel quartiere 2, 1 nel quartiere 3, 5 nel quartiere 4, 11 nel quartiere 5 – e prevalentemente tese ad ottenere finanziamenti utili per il potenziamento delle misure di difesa passiva.

Proseguiranno i mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno.