Antenna trasparente, monitoraggio del Comune sul sito in via delle Chiassatelle

Oltre ai controlli dei campi elettromagnetici emessi dalle Stazioni Radio Base SRB che sono previsti dalla legge tramite Arpat (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), il Comune di Empoli ha deciso di effettuare ulteriori verifiche mediante l’utilizzo di una centralina mobile di registrazione in continua (h24) che due volte l’anno viene ricollocata in prossimità di nuove installazioni. I valori rilevati dalla centralina sono sempre stati al di sotto del limite di esposizione e del valore di attenzione/obiettivo di qualità previsti

Nel caso specifico, la Giunta comunale ha ricevuto comunicazione di attivazione dell’impianto SRB in via delle Chiassatelle e si è espressa per lo spostamento della centralina che sarà effettuato previa verifica della disponibilità dei proprietari delle abitazioni limitrofe.

FOCUS CENTRALINA - Per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia mobile, viene impiegata una centralina modello Narda Pmm 8057. Lo strumento – simile a quello già impiegato da diverse Arpa – consiste in un rilevatore applicato su un palo in vetroresina e appoggiato su un basamento a T (ingombro di circa 1 mq). Viene solitamente posizionato in esterno (terrazze, lastrici solari o giardini) ma può funzionare anche all’interno purché vi sia luce solare diretta, in quanto si alimenta attraverso un piccolo pannello fotovoltaico. Si precisa che il rilevatore è progettato unicamente per ricevere e misurare, non emette onde elettromagnetiche. Con cadenza giornaliera, lo strumento trasmette in automatico i dati rilevati tramite una scheda sim. La Società incaricata provvede poi a pubblicare mensilmente una scheda riepilogativa con i risultati ottenuti, confrontati con i limiti di legge.

«Utilizzare questa centralina per monitorare l'impatto degli impianti SRB è un passo avanti che fa l'amministrazione in quel percorso di trasparenza che ci eravamo riproposti nel patto Antenna Trasparente. Continuiamo a monitorare la situazione con attenzione e cautela - ha spiegato il sindaco Alessio Mantellassi -. Purtroppo gli strumenti a disposizione per un'amministrazione comunale sono limitati e se gli intenti del governo centrale andranno avanti, avremo meno strumenti come il Piano Antenne per regolamentare le installazioni dei gestori di telefonia mobile».

POSIZIONE DELLE CENTRALINE DAL 2020 AD OGGI

Gennaio 2020-giugno 2020 Via Raffaello Sanzio, 157 c/o scuola secondaria di primo grado "Busoni"

Giugno 2020-giugno 2021 Via Torricelli, 58 c/o archivio storico

Giugno 2021-marzo 2022 Lungarno Dante Alighieri c/o ex macelli

Marzo 2022-marzo 2023 Via Pascoli, 43 c/o scuola dell’infanzia “Giovanni Pascoli”

Marzo 2023-febbraio 2024 Via dei Neri, 6 c/o municipio

Febbraio 2024-oggi Via Torricelli, 58 c/o archivio storico

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa