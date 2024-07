Carcere di Volterra, Zambito (Pd): "Carenza di organico crea stress, interrogazione in Senato"

Prosegue l'impegno da parte della senatrice Ylenia Zambito per l'implementazione del personale penitenziario del carcere di Volterra. Dopo l'interrogazione annunciata nei giorni scorsi, che verrà presentata nelle prossime ore, a seguito dell'incontro insieme al sindaco Santi della parlamentare Pd con la direttrice e le rappresentanze del personale dell'istituto volterrano, è stato presentato in Senato un ordine del giorno in merito alla conversione della legge (4 luglio 2024, n. 92) recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

“Volterra rappresenta da anni un esempio virtuoso, in cui l'offerta trattamentale in tutte le sue forme, da quella scolastica a quella culturale e professionale, è il motore dell'intero istituto, come riconosciuto anche dall’associazione per i diritti dei detenuti Antigone – afferma la senatrice dem -. In occasione di una recente visita all’interno della struttura penitenziaria mi è stato possibile constatare l’ottimo livello delle condizioni di detenzione e raccogliere anche l’allarme del personale di Polizia penitenziaria per il ridotto numero di agenti all’interno del carcere”.

La carenza totale delle forze di Polizia Penitenziaria prevista da pianta organica si attesta al 15.85%. Con particolare riferimento al ruolo Agenti-Assistenti, si registra una carenza attuale di 7 unità. Rispetto al ruolo Sovrintendenti, invece, sono 4 le unità mancanti.

“La carenza di organico – prosegue – mette il personale in servizio sotto grande stress, rischiando di compromettere il corretto funzionamento delle attività che rendono l’istituto penitenziario all’avanguardia. Per garantire queste attività è necessario un numero adeguato di addetti, come previsto dalla legge; il rischio è che la carenza di personale possa portare alla cessazione delle attività in un carcere che rappresenta un modello di riabilitazione della pena”.

“L'impegno richiesto al governo è quello di attuare interventi urgenti, nell’ambito del potenziamento della dotazione di personale per gli istituti penitenziari, al fine di assicurare la piena copertura della dotazione organica degli agenti di polizia penitenziaria all’interno della casa di reclusione di Volterra, così da garantire il corretto funzionamento delle attività rieducative”, conclude Zambito.