Consiglio comunale Montaione, si parla di dirette streaming e di tagli agli enti pubblici

Con la presente si comunica che il per il giorno Lunedì 29-07-2024 alle ore 21:30, in sessione Straordinaria in Prima convocazione presso la Sala consiliare "Mario Rossetti" è stato convocato il Consiglio comunale per il seguente ordine del giorno

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.RA EMILIA BACCELLINI

3 NOMINA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

4 NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

5 NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO E ATTI NORMATIVI

6 NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ISTRUZIONE E CULTURA, POLITICHE SOCIALI-SVILUPPO ECONOMICO

7 ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 AI SENSI DELL'ART 75 COMMA 8 E ART. 193 COMMA 2 DEL D.LGS 267/2000.

8 GRUPPO CONSILIARE "MONTAIONE SI" INTERROGAZIONE AD OGGETTO "VISITA ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA COMUNALE AD UN'AZIENDA DEL TERRITORIO DUE GIORNI PRIMA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE (IE01/24)"

9 GRUPPO CONSILIARE "MONTAIONE SI" MOZIONE AD OGGETTO "REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE STREAMING DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER PERSEGUIRE MAGGIORAMENTE LE FINALITA' DI TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E PUBBLICITA' DELL'ATTIVITA' CONSILIARE (M02/24)"

10 GRUPPO CONSILIARE "MONTAIONE SI" MOZIONE AD OGGETTO "SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: RISOLUZIONE DELLE ATTUALI CRITICITA' (QUALITA' E QUANTITA' CIBO), INTERVENTI MANUTENZIONE LOCALE REFEZIONE, MODALITA' PAGAMENTO E REVISIONE TARIFFE IN BASE ALLA NUMEROSITA' DEI BAMBINI DEL NUCLEO FAMILIARE - (M01/2024)

11 GRUPPO CONSILIARE ''VIVERE MONTAIONE''. ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO 'CANCELLAZIONE DEL PIANO GOVERNATIVO DI TAGLI ALLE RISORSE COMUNALI''.