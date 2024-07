Jump in Centro, bagno di folla per l'inedito evento per giovani a Empoli

Sulle note dei Dark Bloom, gruppo di giovanissimi musicisti empolesi, ha preso il via ieri sera, martedì 23 luglio 2024, in piazza del Popolo il concerto “Jump in Centro”, fortemente voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Jump Live, come occasione per far conoscere il vicinissimo sportello giovani Hub for Young e per contribuire ad animare il centro storico durante una delle serate di apertura in notturna dei negozi.

Sul palco si sono succeduti poi i Sick-Chapa con alcuni brani del loro primo album "Check-in" e Incubo che ha scaldato l’atmosfera cantando con la grinta e la passione che lo contraddistinguono una serie di pezzi scritti e composti da lui e raccolti nell’ultimo album “Quando guardi le stelle” uscito il 6 giugno, per Labella Dischi e distribuito da Artist First.

Infine gli ospiti più attesi, i Sonohra, che hanno fatto tappa a Empoli con il loro tour #Civico, hanno fatto cantare e ballare il pubblico con un mix perfetto di cover di brani iconici degli anni ’90 e primi 2000 e di pezzi tratti dal loro repertorio.

Centinaia le persone accorse in piazza del Popolo, tra cui moltissimi ragazzi e ragazze che si sono avvicinati allo stand dell’Hub for Young per entrare in relazione con le operatrici dello sportello, lasciandosi intervistare e dando interessanti spunti sui loro desideri e i loro bisogni. Lo stand e le operatrici dell’Hub for Young saranno presenti anche in occasione dei prossimi grandi concerti del BEAT Festival.

"Piazza del Popolo è un teatro naturale per eventi come quello di ieri sera. Sono moltissime le sfide che abbiamo davanti per costruire una programmazione culturale all’altezza dei più giovani, ma ora Hub for young è una realtà e abbiamo voglia di farla crescere perché diventi un punto di riferimento", ha spiegato Matteo Bensi, assessore con delega alla Cultura, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Empoli.

"Jump in centro ha trasformato piazza del Popolo in uno spazio estivo di musica, allegria e vita – ha dichiarato il sindaco Alessio Mantellassi -. L’evento è stato importante per promuovere l’Hub for Young, uno spazio informazioni per le esigenze di orientamento e ascolto dei più giovani".

HUB FOR YOUNG ORARIO ESTIVO – Fino al 15 settembre 2024 lo sportello effettuerà il seguente orario: lunedì 10-13, martedì 16-20, mercoledì 10-13 e giovedì 16-20. Tutte le informazioni su www.hubforyoung.it, giovani@comune.empoli.fi.it, 0571 757126.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa