Pd risponde a Fdi Certaldo: "Non siamo contro il protocollo, esposta bandiera Saharawi per città gemellata"

Vorremmo tranquillizzare gli esponenti di Fratelli d’Italia, tanto attenti al protocollo istituzionale, che non è stata innalzata nessuna bandiera in modo improprio nella sede del Municipio di Certaldo.

Nei giorni scorsi, oltre alle tre bandiere che sono usualmente esposte all'esterno del palazzo comunale (Italia, Unione Europea, Regione Toscana) è stata aggiunta la bandiera della Repubblica Araba Democratica del Saharawi, essendo Certaldo gemellata con la città di Hagunia da oltre 30 anni.

Anche quest’anno, infatti, come ogni estate, sono venuti in visita nel nostro territorio i Piccoli ambasciatori di Pace: una delegazione di bambini Saharawi che sono stati ospiti di molte associazioni e che, al loro arrivo sono stati accolti nella sala del Consiglio comunale di Certaldo, alla presenza del Sindaco e dei Consiglieri che volessero partecipare.

Forse la mancata presenza dei Consiglieri di Fratelli d'Italia a questa cerimonia può avere indotto in errore gli stessi, non facendogli considerare che durante la visita di una delegazione di un paese gemellato si espone in onore la bandiera della sua nazione. Se fossero stati presenti o quantomeno si fossero informati, sicuramente avrebbero riconosciuto la bandiera della Repubblica Democratica Araba Saharawi, chiaramente diversa da quella dell’autorità Palestinese.

Ad ogni modo, mentre l'esposizione della bandiera palestinese potrebbe destare gravi allarmi da parte di alcune parti politiche che in Italia si preoccupano ogni giorno di rimarcare la propria assoluta vicinanza alla condotta dello Stato israeliano, i Consiglieri del Partito Democratico di Certaldo su questo hanno già chiarito la propria posizione: sul finire della passata consiliatura hanno promosso un Ordine del Giorno favorevole al “cessate il fuoco” in Palestina, facendo esporre uno striscione con il relativo messaggio a una finestra del palazzo comunale, non certo una bandiera in violazione del protocollo.

Infine, sulla polemica riguardo all’esposizione in alcuni particolari momenti della bandiera della Pace, non crediamo sia opportuno commentare oltre, se non altro per una questione di mera decenza.

Auspichiamo per il futuro una maggior preparazione ed informazione da parte dei consiglieri di FDI, visto l'importante ruolo ricoperto e l’imbarazzo conseguente a certe affermazioni

Fonte: Pd Certaldo