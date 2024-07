Premio Castelfiorentino per le arti, ancora aperto il concorso fotografico

Aperto da due mesi il concorso “Raccont’arti- Premio Castelfiorentino per le arti”. I progetti fotografici dovranno pervenire entro il 30 ottobre. La premiazione a fine novembre al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Rappresentare, con lo strumento della fotografia, i profondi cambiamenti che stiamo attraversando. E’ l’obiettivo che si pone il prestigioso premio “Raccont’arti-Premio Castelfiorentino per le Arti”, curato dalla Banca Cambiano 1884 SpA - Ente Cambiano Scpa, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Giunto alla quarta edizione il premio che quest’anno ha come tema “Beyond and Elsewhere: la fotografia contemporanea alla ricerca di futuri possibili per una innovazione consapevole dello sguardo”, ambisce a coinvolgere un numero crescente di partecipanti, grazie anche alla qualità e al rigore del concorso, i cui vincitori saranno individuati da una giuria di prestigio composta da Vittore Buzzi, Alessandro Calabrese, Giorgio Di Noto, Serena Nocentini, Michele Palazzi e Francesca Todde.

Anche quest’anno il premio è articolato in due sezioni: OPEN (per maggiori di 18 anni) e STUDENT (riservata agli studenti di fotografia in Università, Accademie e Scuole).

Le iscrizioni che stanno già affluendo numerose (la partecipazione è gratuita), dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2024. Per tutte le informazioni necessarie e per prendere visione del bando, è a disposizione il sito (premiocastelfiorentino.it).

La premiazione, invece, avverrà il 30 novembre 2024 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino alla presenza dei vincitori di un’edizione che sembra destinata a superare i già eccellenti risultati del recente passato. In quella stessa data verranno inaugurate le mostre dei progetti selezionati.

PER INFO:

premiocastelfiorentino.it

Fondazione Teatro del Popolo

mail: info@teatrocastelfiorentino.it

www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio Stampa