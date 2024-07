Consiglio comunale Empoli, si parla di alienazioni e bilancio

Lunedì 29 luglio 2024, alle 18, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41, con eventuale prosecuzione dei lavori consiliari alle 21. La seduta, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Siamo Empoli relativa ad annullamento eventi nel centro storico.

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli relativa alla sicurezza in città.

4. Convenzione tra i comuni di Empoli e Pontedera per il servizio in forma associata della segreteria comunale.

5. Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni: approvazione.

6. Programma triennale Opere Pubbliche 2024-2025-2026 - elenco annuale 2024 - 2^ variazione per le annualità 2024 -2025 -2026 ai sensi del d.lgs 36 del 31/03/2023.

7. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024-2025-2026, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. 1° variazione annualità 2025 – Approvazione.

8. Salvaguardia degli equilibri e variazioni di assestamento del bilancio 2024-2026 - art. 175 e 193 d.lgs 267/2000.

9. Piano Urbanistico Attuativo scheda norma 9.1 del Regolamento Urbanistico. Art. 111 della legge regionale toscana 10 novembre 2014, n. 65. Esame osservazioni e approvazione definitiva.

10. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 3 del 28/03/2024. Approvazione.

11. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 4 del 09/04/2024. Approvazione.

12. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 5 del 30/04/2024. Approvazione.

13. Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli relativa all'adozione progetto "Banca della Terra".

14. Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli relativa all' adozione convenzioni e agevolazioni per una "Palestra sociale ed uno sport diffuso".

15. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle relativo al riconoscimento dello stato di Palestina.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa