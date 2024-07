Il battello 'Andrea da Pontedera' fa tappa al Museo dei Mattonai a La Rotta

Il battello "Andrea da Pontedera", che offre la possibilità di esplorare il fiume Arno da una prospettiva diversa, in maniera del tutto gratuita ogni weekend, si arricchisce di alcune corse speciali.

Sabato 27 luglio, sabato 24 e 31 agosto e sabato 7 e 28 settembre, con il battello che salperà sempre alle ore 18 dalla sede dei Canottieri Pontedera, è prevista infatti una fermata al Parco Fluviale de La Rotta. Qui i passeggeri potranno scendere per visitare il Museo dei Mattonai, grazie alla collaborazione con l'Associazione Culturale Il Mattone. Dopo la visita, il battello riprenderà la navigazione per tornare all'approdo di partenza presso i Canottieri.

"Un servizio in più in una escursione che già di per sé è particolare e suggestiva - spiega l'assessore comunale Mattia Belli - e dove si scopre una città da una visuale veramente particolare".

Prenotazione Obbligatoria

Per partecipare è necessaria la prenotazione. È possibile prenotare contattando l'Ufficio Turistico del Comune di Pontedera ai seguenti recapiti: Telefono e WhatsApp: 3887583081 | Email: info@visitvaldera.eu

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Pontedera