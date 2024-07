Nido apprezzato e nuovi poli scolastici in arrivo: gli aggiornamenti da Montespertoli

Il Comune di Montespertoli ha chiesto ai genitori dei bambini che frequentano il Nido Comunale “L’Aquilone” di partecipare a una Customer Satisfaction per delineare la soddisfazione delle famiglie sui servizi del nido. L'indagine, condotta nel periodo primaverile del 2024, ha coinvolto le famiglie dei bambini iscritti, raccogliendo valutazioni estremamente positive su vari aspetti del servizio.

L'analisi ha evidenziato un altissimo grado di soddisfazione tra le famiglie, con punteggi medi molto vicini al massimo di 5 in tutte le categorie valutate, tra le quali: informazioni sull'organizzazione del servizio nei primi incontri, Accoglienza ai bambini e alle famiglie, Comunicazioni sull’esperienza dei bambini al nido, Ascolto e attenzione verso ogni singolo bambino, Supporto alla genitorialità, Proposte educative, Proposte laboratoriali, Documentazione fotografica e/o video delle esperienze dei bambini, Partecipazione e coinvolgimento delle famiglie, Livello di pulizia della struttura, Soddisfazione complessiva.

Le famiglie hanno apprezzato particolarmente l'accoglienza calorosa, la comunicazione efficace e la cura individuale prestata ai bambini, oltre all'elevato standard di igiene della struttura gestita dalla Cooperativa Arca.

Aumento della domanda per i posti al sonno e per i bambini sotto i 12 mesi

Nonostante l'aumento dei posti al sonno su cui l’Amministrazione ha lavorato nello scorso mandato arrivando al massimo della capienza, la domanda continua a superare l'offerta. Inoltre, permane un'alta richiesta di posti per bambini sotto i 12 mesi. Questi dati sottolineano l'importanza cruciale di rispondere alle crescenti esigenze delle famiglie, assicurando un adeguato numero di posti disponibili per soddisfare le richieste della comunità.

Montespertoli investe nel futuro: nuovi poli scolastici per i bambini dai 0 agli 11 anni

Il Comune di Montespertoli sta realizzando un ambizioso progetto per ampliare e migliorare l'offerta educativa per i più piccoli. Con l'obiettivo di garantire i posti al nido, superando la soglia del 33% di posti disponibili ogni 100 bambini (obiettivo dell’Unione Europea), un'educazione di qualità e facilitare la conciliazione vita-lavoro per le famiglie, sono diventati realtà due nuovi poli scolastici:

- Polo 0-6: i lavori sono iniziati nella primavera del 2024 e si concluderanno entro la fine del 2025. Questa nuova struttura, moderna e funzionale, offrirà un numero significativamente maggiore di posti per i bambini dai 0 ai 6 anni, con particolare attenzione ai più piccoli sotto i 12 mesi. Il Polo 0-6 sarà un punto di riferimento per l'educazione e l'accoglienza, garantendo un ambiente stimolante e sicuro per la crescita dei bambini.

- Polo 0-11: grazie ai fondi del PNRR, recentemente assegnati all'Amministrazione, la scuola di Montagnana verrà riconvertita in un polo educativo che accoglierà bambini dai 0 agli 11 anni. Oltre all'ampliamento dei servizi per l'infanzia, sarà realizzata una nuova palestra, uno spazio fondamentale per lo sviluppo psicomotorio dei bambini e per attività extrascolastiche.

Con questi interventi, l'Amministrazione Comunale di Montespertoli dimostra un forte impegno nell'investire nel futuro dei suoi cittadini. I nuovi poli scolastici offriranno numerosi vantaggi, tra cui l’aumento dei posti disponibili al nido, garantendo 120 posti superando la soglia del 33% di posti disponibili ogni 100 bambini e aumentando i posti per i piccolissimi. L'obiettivo finale è quello di offrire ai bambini di Montespertoli un percorso educativo completo e di alta qualità, dalle prime esperienze di vita fino all'ingresso nella scuola primaria.

"I risultati dell'analisi di customer satisfaction confermano la qualità del lavoro svolto finora e rappresentano uno stimolo a fare ancora meglio in futuro. Continueremo a investire nei progetti al Nido "L'Aquilone" per garantire la massima qualità dei servizi offerti e a dialogare con le famiglie per raccogliere le loro opinioni, suggerimenti e per migliorare ulteriormente i servizi offerti. Parallelamente stiamo lavorando senza sosta alla progettazione pedagogica per costruire una cornice condivisa di indirizzo nel territorio. I nuovi poli non solo forniranno una risposta completa alle esigenze di educazione e cura dei bambini, ma offriranno spazi e servizi per le famiglie e la comunità. I nuovi poli scolatici offriranno più posti al nido, anche per i piccolissimi e Montespertoli supererà così la soglia del 33% di posti disponibili ogni 100 bambini prevista dall'Unione Europea" dichiara l’Assessore all’Istruzione, Daniela Di Lorenzo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa