Ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi di Firenze: 36 nuove postazioni

Nell’ottica di ampliamento dei servizi alla clientela e promozione della sostenibilità ambientale, Firenze Parcheggi ha completato la realizzazione delle infrastrutture dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici nei parcheggi Sant’Ambrogio, Beccaria, Parterre e Stazione SMN.

Sono disponibili n.10 posti dedicati alla ricarica di veicoli elettrici nel parcheggio Parterre; n.12 posti nel parcheggio Stazione SMN; n.6 posti nel parcheggio Beccaria e n.8 posti parcheggio Sant’Ambrogio.

Per la loro fruizione non è necessaria la sottoscrizione di alcun abbonamento con fornitori di energia elettrica, basta ritirare il biglietto all’ingresso del parcheggio e seguire le istruzioni per la ricarica dell’auto. Il costo di ricarica è di 0.59€KWh.

Il primo parcheggio a dotarsi di stalli dedicati alla ricarica elettrica è stato quello di Sant’Ambrogio il 18 dicembre 2023, poi Beccaria l’ 8 gennaio 2024, Stazione SMN il 28 giugno 2024 e dal 19 luglio quello del Parterre. Entro il 2024 verranno realizzate nuove installazioni per la ricarica elettrica nei parcheggi ospedalieri: 6 al parcheggio Pieraccini Meyer e 6 al parcheggio Careggi CTO.

Per maggiori info su modalità e costi, gli utenti possono consultare la pagina web di ogni singolo parcheggio.

"Questo intervento testimonia la sensibilità di Firenze Parcheggi nei confronti dell’ambiente - dichiara l’amministratore delegato Carlo Bevilacqua. La nostra società, seppur non tenuta a farlo, redige e fa certificare il bilancio di sostenibilità ESG. L’installazione dei nuovi punti di ricarica per i veicoli elettrici, è un ulteriore elemento che rende palese la nostra attenzione all’ambiente e l’impegno nella promozione della mobilità sostenibile".

Fonte: Firenze Parcheggi