Salto in prima squadra per tre talenti dell'Abc

Tre giovani talenti, nati e cresciuti in casa, pronti a fare il grande salto in prima squadra. Si tratta dei classe 2006 Lorenzo Rosi (guardia) e Daniele Viviani (ala) e del classe 2007 Cosimo Ticciati (playmaker), che saranno inseriti in pianta stabile nel roster a disposizione di coach Samuele Manetti in vista della prossima stagione di serie B Interregionale.

Già da qualche anno aggregati alla rosa della prima squadra, i tre prospetti castellani si avviano verso la stagione che li confermerà nelle rotazioni dei 12 titolari gialloblu, per quello che si appresta ad essere un anno importante nel loro percorso di crescita, durante il quale prenderanno parte anche al campionato Under 19 Gold.

"Lorenzo, Daniele e Cosimo sono tre ragazzi che già nelle ultime stagioni hanno fatto parte della rosa – commenta coach Samuele Manetti – ma che quest’anno faranno parte integrante del gruppo dei titolari e siederanno dunque in pianta stabile in panchina. Ovviamente si tratta di tre giocatori in cui credo molto e dai quali proprio per questo mi aspetto tanto, a partire da un cambio di mentalità fino ad arrivare ad un miglioramento individuale e di personalità all’interno della squadra. Il loro percorso senior è appena iniziato, hanno ancora 1/2 anni di settore giovanile, ma la nostra volontà è quella di coinvolgerli come parte sempre più attiva. A loro chiederò fin da subito grande impegno e massima serietà nel lavoro quotidiano in palestra per guadagnarsi sempre maggior spazio e minutaggio nelle rotazioni e, soprattutto, proseguire il proprio percorso di crescita sportiva e personale".

Fonte: Abc Castelfiorentino