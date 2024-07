Suicidi in carcere, gli avvocati fiorentini fanno sentire la loro voce

Dirigenze degli Uffici Giudiziari a raccolta negli spazi dell’Auditorium Adone Zoli, presso il Tribunale di Firenze, nell’incontro promosso dall’Ordine degli Avvocati di Firenze.

Si consolida nel Palazzo di Giustizia la riflessione comune sul tema “suicidi in carcere”, anche a fronte della cronaca recente, con l’ennesimo suicidio di un ragazzo di appena vent’anni nel carcere di Sollicciano.

L’obiettivo: far sentire la propria voce contro un sistema carcerario non più tollerabile; sollecitare Governo e Parlamento ad azioni concrete.

"Quando c'è un'emergenza bisogna intervenire sull’emergenza - ha esordito il Sergio Paparo, Presidente Ordine Avvocati Firenze - l’emergenza oggi è il sovraffollamento e le condizioni disastrose. Ci sono delle misure e delle proposte in Parlamento che però non hanno trovato ingresso nel decreto legge Nordio. Sull’ispezione a Sollicciano - Non si può addebitare la responsabilità al Direttore del carcere rispetto a criticità che sono di tipo strutturale. Il carcere di Sollicciano andrebbe demolito e ricostruito".

"Innanzitutto c'è un problema immediato che è quello di riportare una situazione fuori norma alla norma - il commento di Alessandro Nencini, Presidente della Corte d’Appello - E poi c'è un problema strutturale. Ripensare effettivamente che cos'è il carcere per noi, che cosa significano le pene detentive, quando sono necessarie, quando non sono necessarie. Avere condizioni umane di vita nel carcere vuol dire restituire, al momento dell’uscita del carcerato, una persona forse migliore".

Sul tema delle pene alternative, anche l’intervento di Silvia Chiarantini, presidente del Tribunale per i minori.

"È uno strumento che stiamo cercando di potenziare, anche in collaborazione con la Regione Toscana. I ragazzi dell’istituto non sempre arrivano per fatti eclatanti. Dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione, sul reinserimento e questo implica il coinvolgimento di tutti gli attori sociali".

Presenti anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze, Ettore Squillace Greco; in rappresentanza del Tribunale di Firenze, Antonio Pizzuti; Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Marcello Bortolato; il Procuratore della Repubblica, Filippo Spezia; Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minori, Roberta Pieri.

Fonte: Ordine degli Avvocati di Firenze