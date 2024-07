Vinci, assemblee pubbliche per presentare il POC (Piano Operativo Comunale)

Il sindaco Daniele Vanni ha organizzato con la nuova amministrazione una serie di incontri con la cittadinanza sul POC (Piano Operativo Comunale), adottato nella precedente consiliatura ed ora al vaglio della popolazione e tecnici per le osservazioni prima dell’approvazione definitiva. Già il 4 e 5 luglio scorsi si sono tenute, presso le Case del Popolo di Sovigliana e Vinci, due incontri per l’illustrazione del POC da parte dei progettisti che lo hanno predisposto. “Intendiamo portare a conoscenza di tutta la cittadinanza il Piano Operativo – queste le parole del Sindaco – che insieme al PSI rappresenta lo strumento di pianificazione territoriale più importante. Molte sono le osservazioni che sono già state presentate e, dal momento che il periodo dei 60 gg previsti dalla legge scade il 5/08, abbiamo deliberato, nell’ultima giunta, di prorogarlo al 4/10 per dare la possibilità a tecnici e cittadini di conoscere meglio le previsioni e inviarci eventuali osservazioni”.

Il calendario dei prossimi incontri è il seguente:

29.07 ore 16:00 – Casa del Popolo di Spicchio: POC approfondimento tecnico per i professionisti

29.07 ore 18:00 – Casa del Popolo di Spicchio: POC approfondimento sulle linee strategiche adottate.

Inoltre sono previste altre assemblee pubbliche per confrontarsi con i cittadini su altre tematiche:

1.08 ore 21:15 – Casa del Popolo di Sovigliana: RSA, Casa Matilda, Ambulatorio diagnostico – presentazione progetti e illustrazione opere di urbanizzazione

6.08 ore 21:15 – Casa del Popolo di Vinci: Progetto Vinci immaginari Futuri – illustrazione progetti per il borgo e crono-programma dei lavori

9.09 ore 21:15 – Casa del Popolo di Vinci: Fiera di Vinci – Nuovo progetto per l’estate vinciana e nuovo calendario di eventi

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa