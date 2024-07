Al via la Festa de L’Unità di Limite sull’Arno

«La Festa arriva dopo le elezioni amministrative e sarà bello ritrovarsi in questa occasione. Il nostro è un appuntamento tradizionale e i nostri paesani lo vivono come un momento in cui la comunità si ritrova. Abbiamo molta voglia di stare insieme e parlare di politica. Ampio spazio al dibattito, con ospiti importanti, ma anche tanto divertimento e buona cucina. Il Pd di Capraia e Limite è come sempre pronto a fare la propria parte con determinazione» così Franco Sanchini, segretario del Pd di Capraia e Limite, presenta la festa de L’Unità, che si terrà da domenica 28 luglio a sabato 10 agosto presso la Taverna dei Meli di Limite sull’Arno (zona sportiva di viale Togliatti).

Un programma ricco e pieno di interessanti iniziative: si comincia domenica 28 con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il consigliere regionale Enrico Sostegni che si confronteranno sul tema “Toscana 2030 quali priorità per la nostra regione”.

Lunedì 29 si parlerà di pace con il senatore del Pd Graziano Delrio e Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli; martedì 30 “La lezione dell’Ulivo per un nuovo futuro” con la senatrice Sandra Zampa, mercoledì 31 luglio presentazione del libro “Genitori alla pari” di Tommaso Nannicini, con Brenda Barnini, responsabile politiche sociali e welfare del Pd Toscana. Giovedì 1 agosto “Costruire l’alternativa, le proposte del PD” con il senatore Dario Parrini, venerdì 2 agosto, “Berlinguer 40 anni dopo” presenta il Presidente istituto storico toscano della Resistenza Vannino Chiti, sabato 3 agosto presentazione del libro “Il Chebicchè e il CoccoMiao, le storie di Pietro” con l’autrice Lucia Mostardini. Domenica 4 agosto musica con IDeAndrè e presentazione del libro “Un secolo giallorosso: dal 1920 u.s Limite e Capraia” con gli autori Edoardo Antonini e Carlo Fontanelli, lunedì 5 serata dedicata ai mitici anni 80 su vinile “Vinyl mode 80’S by Fabius”, martedì 6 agosto “Nuove prospettive per il governo del territorio” intervengono città metropolitana e Unione dei comuni, mercoledì 7 agosto commedia teatrale brillantissima della Compagnia La Nave in “Una questione delicata”; giovedì 8 serata di karaoke con Piero;

Venerdì 9 agosto dibattito su “Educare società future- decostruire il patriarcato nelle relazioni ed educare alla sessualità e all’identità di genere”, partecipano Elide Pantoli, autrice di Cenerentole Moderne ,Associazione Tocca a noi, Arcigay, Donne Dem, coordina Irene Bandini, coordinatrice delle Donne democratiche Empolese Valdelsa. Gran finale sabato 10 agosto con il Gruppo fotografico Limite presenta foto e video “La politica fra passato e presente”.

Per i più piccoli animazione con Ely’s animation, presente tutte le sere lo stand delle Pubbliche Assistenze Croce d’oro di Limite sull’Arno con servizi e serate di approfondimento.

Il ristorante e la pizzeria saranno aperti tutte le sere dalle 19.30, con carne alla brace, spiedini di pesce e frittura di pesce. Serate culinarie a tema: 29 luglio pappardelle al cinghiale; 2 agosto rostinciana ripiena, 3 agosto stoccafisso e baccalà, 4 agosto paella e sangria, 5 agosto specialità anni 80, 6 agosto fritto del contadino, 8 agosto cacciucco, 10 agosto pastasciutta e nana.

Per prenotazioni chiamare Franco 3471706499.

Gli incontri se non diversamente indicato inizieranno alle 21.30.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa Via Fabiani,64