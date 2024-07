Disinfestazione da zanzare, terzo giro di insetticidi di Alia contro i focolai

Si conclude questa settimana il terzo giro di disinfestazione contro le zanzare che ALIA Mulitutility esegue per conto del Comune di Montespertoli. Le attività di prevenzione consistono nell’erogazione di prodotti antilarvali in circa 1670 caditoie e pozzetti, distribuiti su 116 tratti stradali, e si concluderanno a ottobre. Il prodotto impiegato è un insetticida biologico che impiega dalle 12 alle 18 ore per dispiegare i propri effetti e che dura fino a 4 settimane.

Il Comune di Montespertoli informa tuttavia che il 70% dei focolai larvali si trova in aree private ed è pertanto fondamentale la collaborazione della cittadinanza. Il sito dell’ente ha in questo senso una pagina dedicata (https://www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/MONITORAGGIO-E-LOTTA-ALLE-ZANZARE) con informazioni dettagliate su come evitare la proliferazione delle zanzare. Tra le misure da adottare vi sono l’eliminazione delle raccolte d’acqua private e l’impiego di prodotti antilarvali nei ristagni d’acqua privati.

“Ogni anno il Comune di Montespertoli esegue questo servizio tramite Alia, che lavora monitorando le caditoie nei numerosi giri previsti sul nostro territorio. L’invito che facciamo alla cittadinanza è di collaborare adottando le misure consigliate, tenendo a mente che soltanto la sinergia tra pubblico e privato consente una repressione efficace del fenomeno. È importante infine chiarire che disinfestazioni a tutto campo nei confronti di esemplari adulti di zanzare non sono consentite dalla normativa regionale, a meno che non lo richieda il Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL, ed è anche per questo che l’aiuto della cittadinanza risulta molto prezioso” commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha anche la delega all’Ambiente.