HUGO fa festa! Gran finale tra parole, musica e immagini

È arrivata l'estate e HUGO fa festa! Per celebrare la fine del progetto il 30 luglio è prevista una giornata di festeggiamenti al Dopolavoro Ferroviario in piazza don Minzoni. Hugo è il percorso di rigenerazione urbana che coinvolge la zona della stazione ferroviaria ed è portato avanti dal Consorzio COeSO Empoli insieme al Comune di Empoli, con il coinvolgimento di tanti attori della comunità.

La grande festa del 30 luglio chiama a raccolta tutte le realtà che hanno incrociato Hugo in questi anni di azione. La giornata comincia alle 17 con un incontro promosso insieme allo SPI CGIL per aprire un confronto con i cittadini pensionati residenti nella zona e per costruire insieme una proposta di iniziative e attività che rispondano ai bisogni degli abitanti del luogo.

Alle 19 è previsto un apericena, a cura dello staff del Dopolavoro (prenotazione consigliata). La serata prosegue con musica dal vivo: alle 21 si esibiscono in concerto gli Hypnodanz, formazione eclettica di musicisti che si muovono con professionalità e ironia tra world music, rock d'autore, musica balcanica, klezmer, caraibica e pizziche. Alle 22.30 seguirá la live session di Diogenes, il producer valdelsano che imposterà un viaggio che dall'hip-hop porta fino alla future garage, passando per house music e sperimentazioni.

Per tutta la serata sarà possibile assistere alla costruzione in progress di una mostra fotografica dal titolo "Identità in transito: ritratti di comunità" a cura di Giovanna Ferrarrello e Guglielmo Meucci. Il Dopolavoro Ferroviario diventerà così spazio inedito in cui arte e quotidianità si incontrano, trasformando un luogo di passaggio in un'area di interazione e condivisione. Tutti saranno soggetti attivi della mostra e contribuiranno alla sua creazione attraverso la progressiva esposizione dei loro stessi ritratti, arricchendo gli spazi di nuovi significati. Per info: www.progettohugo.it/hugo-fa-festa - hugo@coesoempoli.it

Fonte: Coeso Empoli