Lupi Santa Croce: Jordan Civinini, un giovane libero alla corte di coach Pagliai

I Lupi Santa Croce confermano il trend dell’ultimo anno e sistemano il settore liberi con due giovanissimi innesti, di grande qualità e prospettiva. Uno dei ragazzi prescelti, chiamato a fare i conti con l’eredità di un top player come Luca Loreti, sarà Jordan Civinini, pratese, classe 2006, nato e cresciuto nella Società laniera.

Volley Prato è una realtà abile a scoprire e a formare i talenti, soprattutto coraggiosa nel lanciarli, se è vero che Jordan è approdato in prima squadra già nel 2022, anno in cui ha disputato il Trofeo delle Regioni assieme al “nostro” Pardo Mati (storico secondo posto per la Toscana). Lo staff tecnico biancorosso non si è lasciato sfuggire l’opportunità di inserire nel roster un interprete in grado di brillare sia con i “grandi” che con l’ambiziosa formazione Under 19.

DICHIARAZIONI: “Sono molto contento di poter entrare a far parte di questa società. Non vedo l'ora di mettermi in gioco e dare il meglio in campo e durante gli allenamenti. La scorsa stagione l'ho passata a Prato in serie B, dove nonostante gli sforzi non siamo riusciti a raggiungere il nostro obbiettivo, concludendo purtroppo con la retrocessione in C. Tuttavia, è stato un anno importante perché mi ha permesso di fare esperienza in un campionato nazionale come quello della B dove giocano molti giocatori forti e determinati dai quali ho potuto imparare molto. Sono impaziente di conoscere i tifosi e i miei compagni e di iniziare a lavorare per la prossima stagione.”.

CURRICULUM SPORTIVO: Jordan Civinini (2006) inizia a giocare da giovanissimo e si mette subito in mostra come schiacciatore. Il suo percorso giovanile è importante così come quello del Volley Prato, sempre protagonista in campionati e tornei. Al termine della stagione 2021-22 partecipa al Trofeo delle Regioni con i compagni Federico Menchetti e Daimon Maletaj. Nella medesima estate coach Novelli lo inserisce nel roster ufficiale della serie B. Si fa le ossa in questo difficile campionato nel 2022-23 e nel 2023-24. Questa estate un nuovo capitolo con il passaggio nell’ambiziosa prima squadra dei Lupi Santa Croce