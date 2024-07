Piccoli ambasciatori di pace Saharawi accolti a Montopoli

Educare alla pace attraverso il dialogo, lo scambio e il gioco. Sono stati accolti a Montopoli i bambini e le bambine provenienti dal Saharawi, i piccoli ambasciatori di pace, che in questi giorni si trovano in Italia per conoscere e socializzare con i propri coetanei ma anche per sottoporsi ad alcune importanti visite mediche.

"Grazie all'associazione Hurria e alla Ruzzola che si sono occupati dell'ospitalità – ha detto la sindaca Linda Vanni – Grazie agli educatori, agli operatori e agli accompagnatori dei bambini. Grazie al negozio Conad di San Romano e il suo direttore Giuseppe Napoli per la merenda. Questa mattina abbiamo trascorso qualche ora al campo sportivo di Montopoli per far socializzare i bambini e le bambine impegnati nei campi solari con gli ambasciatori e le ambasciatrici di pace. Un momento di gioco e di accoglienza che si ripete nel nostro Comune per il secondo anno consecutivo. Un'occasione anche per riflettere su quanto il diritto allo studio, al gioco, alla salute non abbiano lo stesso significato in ogni angolo del mondo. Sono diritti che noi a questa latitudine diamo per scontati ma che non lo sono affatto. Crediamo che educare all'inclusione sia alla base della crescita dei cittadini e delle cittadine del futuro".

Una mattinata di giochi all'aria aperta, sperimentando il linguaggio universale del divertimento a cui hanno partecipato la sindaca Linda Vanni e gli assessori Andrea Marino e Kendra Fiumanò. Infine la merenda tutti insieme e la foto di gruppo con i colori della bandiera della pace.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa