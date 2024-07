Schlein (Pd) a Pieve Santo Stefano e Torrita di Siena

Domani la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà in Toscana, alle 16 ai Giardini di via della Verna a Pieve Santo Stefano (AR) e alle 19 a Torrita di Siena al Parco Nilde Iotti, per due iniziative della seconda Estate Militante lanciata proprio dalla Segretaria lo scorso anno.

Al centro temi decisivi per la vita delle persone, per i loro diritti e per il futuro del Paese: sanità pubblica, salario minimo e il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata.

Fonte: Ufficio Stampa