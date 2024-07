Tpl Montespertoli, disagi per studenti e lavoratori: la lista Vivo raccoglie le proposte dei residenti

Durante il Consiglio comunale di ieri sera, VivoMontespertoli ha discusso il tema del Trasporto Pubblico Locale (TPL) riguardante il disservizio e le soppressioni delle corse. Il TPL rappresenta una questione cruciale per la comunità di Montespertoli in quanto unico mezzo di trasporto pubblico e oggetto di costante confronto con i cittadini, tanto prima quanto durante la campagna elettorale. Il tema fondamentale rimane invariato: come garantire un collegamento pubblico efficace e sostenibile tra Montespertoli e le città limitrofe come Firenze, Empoli, Montelupo e Castelfiorentino.

I numeri non mentono: i costi del trasporto pubblico sono in costante aumento, mettendo a dura prova le finanze comunali già sotto pressione. Nonostante i notevoli sforzi dell'Amministrazione comunale per evitare ulteriori tagli al servizio, la situazione rimane insostenibile per la comunità. Ogni anno, all'inizio dell'anno scolastico, gli studenti devono affrontare disagi causati da orari non corrispondenti con quelli delle lezioni. Le discussioni con i dirigenti scolastici sono intense e il Sindaco, che negli anni precedenti con delega al TPL, ha lavorato duramente per cercare di risolvere un puzzle sempre più complesso.

I problemi non riguardano solo gli studenti: i lavoratori si trovano con orari ridotti alla fine dell'anno scolastico, e le frazioni del paese sono sempre più sacrificate. Per esempio, da Montagnana, il mezzo ti porta a Firenze, ma da Firenze non ti riporta a casa. È evidente che gli orari devono essere rivisti, risparmiando e riorganizzando i percorsi per rispondere alle esigenze di tutti, non solo di alcuni.

"Le proposte dell'opposizione dimostrano una scarsa comprensione della complessità del problema. Modificare qualche orario su carta non risolve la questione alla radice. Abbiamo bisogno di un piano d'azione a lungo termine, co-progettato con i cittadini" dichiara il capogruppo Giacomo Giusti.

VivoMontespertoli propone un piano d’azione e invita i cittadini a co-creare il futuro del trasporto pubblico.

"Vogliamo coinvolgere attivamente la comunità nella ricerca di soluzioni sostenibili" dichiara l’Assessore Paolo Vignozzi con delega al TPL.

Nei prossimi giorni sarà disponibile un modulo online per raccogliere idee e suggerimenti dai cittadini. Il modulo sarà diffuso sui social media e sarà possibile compilarlo anche in formato cartaceo presso i circoli arci del territorio e ai banchini firme che verranno organizzati nelle prossime settimane. A settembre, sarà organizzato un incontro pubblico per analizzare insieme i risultati e costruire un servizio su misura per le esigenze di tutta la comunità, inclusi pendolari, studenti, anziani e lavoratori.

"Vogliamo agire concretamente per migliorare la vita dei nostri concittadini, ma per farlo è necessaria una collaborazione trasversale e un impegno condiviso tra tutte le forze politiche e gli attori coinvolti. Solo attraverso un dialogo costruttivo e un approccio pragmatico possiamo sviluppare soluzioni efficaci che rispondano ai bisogni reali della nostra comunità", conclude l’Assessore.

VivoMontespertoli resta fermamente impegnata nel cercare soluzioni efficaci e sostenibili per il trasporto pubblico locale, collaborando con tutti gli attori coinvolti per il bene della nostra comunità.

Fonte: Vivo Montespertoli