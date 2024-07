Aymée Nuviola protagonista al Jazz and Wine di Montalcino

Domenica 28 luglio le mura possenti delle Fortezza di Montalcino accolgono la grazia, il talento e l’eleganza del Aymée Nuviola Quintet feat. Kemuel Roig.

Vincitrice di diversi Grammy, Aymée Nuviola cantante, musicista, cantautrice e attrice è una delle più celebri artiste della sua generazione, considerata in maniera unanime come la migliore esponente del latin jazz, la sola in grado di raccogliere l’eredità di Omara Portuondo e Celia Cruz.

Conosciuta come “La Sonera del Mundo”, la sua potente abilità artistica e le sue performance piene di forza e sentimento hanno conquistato i cuori di tutto il mondo. Interprete sublime della musica latina in tutte le sue espressioni, in lei trova voce Cuba, la sua terra natale. Prima donna a dirigere una band “Timba” in tutto il mondo, prima donna latinoamericana ad aver cantato alla trasmissione di celebrazione dei Grammy, Aymée Nuviola è anche nota come “La voce di El Filin”.

Selezionata dalla rivista People en Español nel 2021 come una delle 25 donne latine più potenti degli Stati Uniti, è stata inserita dalla rivista Hola tra le più influenti donne latine.

Un successo quello di Aymée che si arricchisce anche dalla sua eccellente capacità di raccontarsi sui social media dove “La Sonera del Mundo” ha un nutrito popolo di fan che la seguono (da Facebook a Instagram a Tik Tok).

Con Aymée Nuviola (voce) si esibiscono Kemuel Roig (piano), Julian Avila (chitarra), Jose “Majito” Aguilera (percussioni), Yandy Garcia Palacio (batteria) e Samuel Burgos (basso).

La direzione artistica di Jazz & Wine in Montalcino è firmata da Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image).

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.45.

Direzione artistica: Eugenio Rubei

Informazioni: jazzandwinemontalcino.it - fondazionebanfi.it

Prenotazioni: Vivaticket.com - Infoline: 892 234

Fonte: Ufficio Stampa