"Bonfantoni eletto al primo turno senza quorum": i dubbi di FdI Fucecchio sul presidente del Consiglio comunale

Il regolamento del consiglio comunale di Fucecchio prevede che il presidente del consiglio sia eletto con la maggioranza qualificata dei 2/3 almeno per le prime due votazioni. "La situazione per noi appare abbastanza chiara" dice Picchianti capogruppo Fdi. "Bonfantoni é stato eletto con i soli voti dei gruppi di maggioranza a cui si è aggiunto quello della sindaca Donnini, quindi 11 voti contro i 12 che ritenevamo necessari per un'elezione al primo turno. Si è scelta un'interpretazione che terrebbe conto della figura del sindaco solo per la validità del voto e non per il conteggio del quorum necessario. Appare singolare, poi, che il regolamento possa prevedere una maggioranza qualificata che combacia esattamente con la somma dei soli gruppi della maggioranza politica. L'unità delle opposizioni e la compattezza nelle votazioni in questo inizio di consiliatura ha sicuramente sollevato un problema che in passato non si era presentato visto che ai numeri della maggioranza andavano costantemente a sommarsi pezzi di opposizione. Siamo forti del pronunciamento di Consiglio di Stato e Ministero Dell'interno che si sono già espressi su casi simili" continua Picchianti, "e siamo risoluti nel voler fare chiarezza in tutte le sedi competenti per far si che il mandato del nuovo consiglio comunale inizi in quella massima regolarità che sarà poi determinante per tutti i futuri atti e provvedimenti che dovessero prevedere maggioranze dello stesso tipo e non solo il 50%+1 dei voti.

Vogliamo tutelare il regolamento, il diritto di espressione delle minoranze e sicuramente la piena legittimità del Presidente eletto Bonfantoni che crediamo possa condividere con noi, visto il suo ruolo di garanzia, la ricerca del massimo rispetto delle norme.

Fonte: Fratelli d'Italia Fucecchio